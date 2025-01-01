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Erdoğan: İsrail, Gazze'de halkın direniş iradesini kıramadı
Gömlekten sonra sırt çantası da toplatılıyor!
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Konut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışı
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Beşiktaş Belediye'sinde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
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Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: Hukuk işleyecek

Tarihin En Büyük Güncellemesi Geliyor

Apple iOS 18.2?yi duyurdu

  1. Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. <br> İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;

    Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
    İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;

  2. 1- iPhone'da ChatGPT: <br> Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.

    1- iPhone'da ChatGPT:
    Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.

  3. 2- Görsel Zeka Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.

    2- Görsel Zeka Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.

  4. 3- Görsel Oyun Alanı Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.

    3- Görsel Oyun Alanı Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.

  5. 4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.

    4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.

  6. 5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone?u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.

    5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone?u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.

  7. 6- Bir yüzü sansürleyin Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.

    6- Bir yüzü sansürleyin Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.

  8. 7- Kendi emojinizi yaratın İOS 18.2'de Genmoji, özel emojiler tasarlamanıza olanak tanır! Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve daha önce hiç olmadığı gibi benzersiz emojilerle kendinizi ifade edin.

    7- Kendi emojinizi yaratın İOS 18.2'de Genmoji, özel emojiler tasarlamanıza olanak tanır! Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve daha önce hiç olmadığı gibi benzersiz emojilerle kendinizi ifade edin.