Tarihin En Büyük Güncellemesi Geliyor
Apple iOS 18.2?yi duyurdu
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Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik;
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1- iPhone'da ChatGPT:
Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.
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2- Görsel Zeka Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.
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3- Görsel Oyun Alanı Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.
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4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.
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5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone?u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.
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6- Bir yüzü sansürleyin Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.
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7- Kendi emojinizi yaratın İOS 18.2'de Genmoji, özel emojiler tasarlamanıza olanak tanır! Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve daha önce hiç olmadığı gibi benzersiz emojilerle kendinizi ifade edin.