Ağrıları Azaltan Doğal Takviye!
'Yemekle birlikte alınıyor'
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Günümüzde pek çok insan ağrılarla başa çıkmak için doğal çözümler arıyor. Kimyasal ilaçlarlar, bazı problemler için etkili olsa da doğal takviyeler daha az yan etkiye sahip. Osman Müftüoğlu, ağrıları iyileştiren doğal takviyeleri tek tek açıkladı.
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Glukozamin sülfat
Osman Müftüoğlu'nun önerdiği doğal takviyeler arasında yer alan glukozamin sülfat, eklem ağrılarını hafifletmek için kullanılan popüler bir doğal takviyedir. Vücudumuzun eklem kıkırdağı ve bağ dokuları için önemli bir yapı taşı olan glukozamin, eklemlerin kayganlığını sağlayan bir bileşen. Eklem kıkırdağı aşındığında, hareket etmek ağrılı hale gelebilir. İşte bu noktada, glukozamin sülfat takviyeleri devreye girer.
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Magnezyum malat ve Magnezyum sitrat
Magnezyum, vücudumuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu temel minerallerden biridir. Magnezyumun farklı formları olsa da en sık tercih edilen takviyeler magnezyum malat ve magnezyum sitrat takviyeleridir. Her iki formun da vücudumuza kattığı farklı etkiler var.
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Magnezyum malat, enerji seviyelerini artırmaya ve kas yorgunluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Yoğun egzersiz sonrası ya da uzun süreli yorgunluk yaşayan kişilerde kasların rahatlaması için kullanılabilir. Magnezyum, kasların gevşemesi için gereklidir. Genellikle sabah veya öğleden sonra, yemeklerle birlikte alınır.
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Magnezyum sitrat ise bağırsak hareketliliğini sağlayarak kabızlık problemini gidermeye yardımcı olabilir. Bağırsaklara su çekerek dışkının yumuşamasını sağlar ve daha kolay atılmasına yardımcı olur. Yani, doğal bir müshil olarak kabul edildiğini söylemek mümkün. Magnezyum sitrat, kas kramplarını ve spazmlarını azaltmada da etkili bir rol oynar.
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Alfa lipoik asit
Hem suda hem de yağda çözünebilen bu madde, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı tedavisinde yaygın olarak tercih edilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, sinirlerde hasara yol açarak ağrı, uyuşma ve karıncalanma oluşturur. Sinirlerin zarar görmesini önlemek için tüketilir.
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B6 ve B12 vitaminleri
Bu vitaminler, vücudun birçok hayati fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Doğal takviye olarak alınan vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirmeden bambaşka faydalara kadar sağlıklı sonuçlar elde etmenizi sağlar. B6 vitamini, sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve beyin sağlığı için vazgeçilmezdir.
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B12 vitamini, sinir sağlığı ve kan hücresi üretimi için gerekli bir takviyedir. B12 takviyesini doğal besinlerden almak, diğer vitamin çeşitlerine göre daha zorlayıcı olabilir. Yorgunluk ve enerji eksikliği, unutkanlık, sinir hasarı, soluk cilt ve halsizlik durumunda tercih edilmelidir.
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Benfotiamin Özellikle sinir hasarı, diyabetik rahatsızlıklar ve bazı kronik hastalıklarda faydalı olabilecek bir takviye olarak kullanılır. Diyabetik nöropati, diyabetin neden olduğu sinir hasarına verilen addır. Takviyesi ise bu sorunu onarmak için kullanılabilir. Ayrıca enerji eksikliği yaşayanlar, kalp problemleri olanlar ve bilişsel işlevlerini korumak isteyenler bu takviyeyi doktora danıştıktan sonra tercih edebilir.