Birinci cemre ne zaman düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...