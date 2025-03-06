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Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2025 Cemre Düşme Tarihleri

Birinci cemre ne zaman düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri

  1. Cemre düşme tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...

    Cemre düşme tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...

  2. BU YIL İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? <p> Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

    BU YIL İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

  3. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ<br>Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.<p> Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

    İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
    Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

    Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.