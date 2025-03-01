2025 Bayram Tarihleri: Ramazan Ve Kurban Bayramı Ne Zaman?
2025 bayram tarihleri: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
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2025'te idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar sorularına cevap arıyor.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.