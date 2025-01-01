Zerrin Özer Yıllar Sonra İtiraf Etti!

"BU AKLIM O ZAMANLARDA OLSAYDI ASLA EVLİLİK YAPMAZDIM" Hem meslek hayatı hem özel yaşantısı hakkında konuşan Özer, sunucunun "Hayatınızda biri var mı, aşk var mı?" şeklindeki sorusuna, "Hayatımda kimse yok. Bunu bilemem, yarının ne getireceğini bilemem.