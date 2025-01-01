Zerrin Özer Yıllar Sonra İtiraf Etti!

Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
ÖSYM'den engeli ve sağlık sorunu olan adaylara kolaylık
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: Adayımız hazır
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Berberlerde yeni tarife! Köpek tıraşı geldi
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden açıldı
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Bakan Tekin: Etkinlikleri ihmal etmeyin
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
'Sahte MİT mensubu' tutuklandı
AK Parti'nin masasındaki son anket
AK Parti'nin masasındaki son anket
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Kacır: Türk gençliği destan yazıyor
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Bakan Yumaklı: Hesabını elbet verecek
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Karahan: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
Belediyedeki yolsuzluğa düzenleme: İhale yasasına 'istisna' ayarı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
ATO Başkanı: Faturasız alışveriş modası başladı
Devletten satılık 'ikinci el' araç
Devletten satılık 'ikinci el' araç
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
İş adamı süsüyle akılalmaz vurgun! Kendisine ödül bile verdirmiş
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?
Doğalgazda yılın ilk destek ödemesi başladı: Kimler başvurabilir?

Zerrin Özer Yıllar Sonra İtiraf Etti!

En büyük pişmanlığı sevenlerini kahretti

  1. Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Konuşurken duygusal anlar yaşayan ünlü sanatçının açıklaması hayranlarını da üzdü.

    Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Konuşurken duygusal anlar yaşayan ünlü sanatçının açıklaması hayranlarını da üzdü.

  2. "Kıyamam", "Her Şey Seninle Güzel" ve "Sevmek Günahsa Eğer" gibi efsanevi parçalarla müzik dünyasında fırtınalar estiren ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda çok özel itiraflarda bulundu.

    "Kıyamam", "Her Şey Seninle Güzel" ve "Sevmek Günahsa Eğer" gibi efsanevi parçalarla müzik dünyasında fırtınalar estiren ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda çok özel itiraflarda bulundu.

  3. "BU AKLIM O ZAMANLARDA OLSAYDI ASLA EVLİLİK YAPMAZDIM" Hem meslek hayatı hem özel yaşantısı hakkında konuşan Özer, sunucunun "Hayatınızda biri var mı, aşk var mı?" şeklindeki sorusuna, "Hayatımda kimse yok. Bunu bilemem, yarının ne getireceğini bilemem.

    "BU AKLIM O ZAMANLARDA OLSAYDI ASLA EVLİLİK YAPMAZDIM" Hem meslek hayatı hem özel yaşantısı hakkında konuşan Özer, sunucunun "Hayatınızda biri var mı, aşk var mı?" şeklindeki sorusuna, "Hayatımda kimse yok. Bunu bilemem, yarının ne getireceğini bilemem.

  4. Yaptığım evliliklerden çok pişmanlığım var. Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım." diye yanıt verdi.

    Yaptığım evliliklerden çok pişmanlığım var. Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım." diye yanıt verdi.

  5. ÇOCUK KONUSU AÇILINCA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Usta sanatçı, herkesin merak ettiği "çocuk" sorusu karşısında ise duygusal anlar yaşadı. ''Anne olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullanan Özer, şöyle konuştu: "Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak.

    ÇOCUK KONUSU AÇILINCA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Usta sanatçı, herkesin merak ettiği "çocuk" sorusu karşısında ise duygusal anlar yaşadı. ''Anne olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullanan Özer, şöyle konuştu: "Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak.

  6. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.''

    Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.''

  7. "BABA SEVGİLİSİ OLMADAN BÜYÜDÜM'' "Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen ünlü sanatçı, açıklamalarını,"Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm. Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler.

    "BABA SEVGİLİSİ OLMADAN BÜYÜDÜM'' "Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen ünlü sanatçı, açıklamalarını,"Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm. Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler.

  8. Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm." sözleriyle sürdürdü.

    Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm." sözleriyle sürdürdü.