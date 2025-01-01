Zerrin Özer Yıllar Sonra İtiraf Etti!
En büyük pişmanlığı sevenlerini kahretti
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Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Konuşurken duygusal anlar yaşayan ünlü sanatçının açıklaması hayranlarını da üzdü.
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"Kıyamam", "Her Şey Seninle Güzel" ve "Sevmek Günahsa Eğer" gibi efsanevi parçalarla müzik dünyasında fırtınalar estiren ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda çok özel itiraflarda bulundu.
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"BU AKLIM O ZAMANLARDA OLSAYDI ASLA EVLİLİK YAPMAZDIM" Hem meslek hayatı hem özel yaşantısı hakkında konuşan Özer, sunucunun "Hayatınızda biri var mı, aşk var mı?" şeklindeki sorusuna, "Hayatımda kimse yok. Bunu bilemem, yarının ne getireceğini bilemem.
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Yaptığım evliliklerden çok pişmanlığım var. Bu aklım o zamanlarda olsaydı asla evlilik yapmazdım." diye yanıt verdi.
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ÇOCUK KONUSU AÇILINCA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Usta sanatçı, herkesin merak ettiği "çocuk" sorusu karşısında ise duygusal anlar yaşadı. ''Anne olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullanan Özer, şöyle konuştu: "Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak.
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Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum.''
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"BABA SEVGİLİSİ OLMADAN BÜYÜDÜM'' "Hayatta en sevdiğim şey sevgi" diyen ünlü sanatçı, açıklamalarını,"Annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. Anne baba kavgalarıyla büyüdüm. Babamızdan korkardık. Bunlar çok yanlış şeyler.
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Annem, babamla görüşmemizi engelledi. Hiçbir zaman bir evladı annesinden babasından ayıramazsın. Ben baba sevgilisi olmadan büyüdüm." sözleriyle sürdürdü.