Etrafına Ölüm Saçıyor! Görürseniz Sakın Yaklaşmayın

Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek

Etrafına Ölüm Saçıyor! Görürseniz Sakın Yaklaşmayın

Karşısındaki canlıyı bir kaç saniyede öldürebilen dünyanın en tehlikeli canlıları...

  1. Kutu Balığı<p> Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir.

    Kutu Balığı

    Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir.

  2. Aslan Balığı<p> Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.

    Aslan Balığı

    Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.

  3. Yılan Balığı<p> İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.

    Yılan Balığı

    İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.

  4. Siyah Timsah <p> Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller. <p>

    Siyah Timsah

    Amazon bölgesinde soyları tükenme ile karşı karşıya kalan bu siyah bu timsahlar, av yasakları konulmasıyla Amazon'un kontrolünü tekrar ellerine geçirdiler. Siyah renkleriyle kendilerine epey bir kamuflaj edebilen bu timsahlar da yiyecekleri konusunda pek seçici değiller.

  5. Zehir Ok Kurbağası <p> Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.

    Zehir Ok Kurbağası

    Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.

  6. Baca Örümceği <p> Yaşayan en ölümcül canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin zehiri daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.

    Baca Örümceği

    Yaşayan en ölümcül canlılar arasında yer alan bu tür, Avustralya'da görülür. Erkek cinsinin zehiri daha tehlikeli ve ölümcüldür. Karanlık yerlerede avlanır ve zehir bütün memeliler için ölümcüldür.

  7. İğneli Vatoz <p> İnsanlara saldırmazlar kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.

    İğneli Vatoz

    İnsanlara saldırmazlar kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.

  8. Box Deniz Anası<p> Akışkan bir yapısı bulunan deniz anasının öldürücü bir zehiri vardır. Bir insan ile temas ederse kalıcı yanıklar bırakabilir.

    Box Deniz Anası

    Akışkan bir yapısı bulunan deniz anasının öldürücü bir zehiri vardır. Bir insan ile temas ederse kalıcı yanıklar bırakabilir.

  9. Boğa Yılanı <p> Boğa yılanının zehiri yoktur. Avını sarıp ve boğulana kadar boğarak öldürür.

    Boğa Yılanı

    Boğa yılanının zehiri yoktur. Avını sarıp ve boğulana kadar boğarak öldürür.

  10. Şişen engerek yılanı <p> Zehirini, kendini tehlikede hissettiğine içine hava doldorup fırlatarak düşmanına gönderir. Zehiri insanı öldürmek için yeterlidir. 24 saat içinde zehiri herhangi bir canlıyı öldürür.

    Şişen engerek yılanı

    Zehirini, kendini tehlikede hissettiğine içine hava doldorup fırlatarak düşmanına gönderir. Zehiri insanı öldürmek için yeterlidir. 24 saat içinde zehiri herhangi bir canlıyı öldürür.

  11. Sarı Akrep<p> İnsanlar için ölümcüldür. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep (Androctonus crassicauda) zehrinden iki kat daha kuvvetlidir.

    Sarı Akrep

    İnsanlar için ölümcüldür. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep (Androctonus crassicauda) zehrinden iki kat daha kuvvetlidir.

  12. Karadul Örümceği<p> Zehri, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli değildir ancak felç geçirmenize neden olabilir.

    Karadul Örümceği

    Zehri, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli değildir ancak felç geçirmenize neden olabilir.