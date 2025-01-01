Hep Aynı Yönde Yatmak İyi Değilmiş!

Yatak çevirmeyi iki türlü düşünmelisiniz. Birincisi eğer odanız müsaitse yatağınızın yönünü bir duvardan diğer duvara değiştirmek gibi düşünün.İkinci bir yön değiştirme ise eğer yatağınız çift taraflıysa belirli periyodlarla altını üstüne çevirmeyi de ihmal etmeyin.