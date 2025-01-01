Hep Aynı Yönde Yatmak İyi Değilmiş!
Yatağı 6 ayda bir çevirince bakın ne oluyor
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İyi bir gece uykusu için doğru yatak olmazsa olmazdır. Bir yatak seçerken, yapı kalitesi ve yeterli konforu sağlayıp sağlamadığı gibi dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.
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Ancak yatağınızı kaliteli seçmekle iş bitmiyor. İyi bir uyku çekmek için yatağınızın yönünü rutin olarak döndürmeniz gerekebilir.Yatağın yönünün düzenli bir şekilde değiştirilmesi yatağın belli bölgelerindeki aşınmayı ve sarkmayı önler.
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Bunu yapmazsanız, yatağınızda sıklıkla yattığınız yerlerde düzensiz noktalar oluşabilir ve bu da rahatsızlığa, sırt ağrısına ve uyku kalitenizin düşmesine yol açabilir.
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Uzmanlar ilk 6 aylık kullanımdan sonra yatağı döndürmenizi ve ardından yıllık bazda bunu yapmanızı öneriyor. Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.
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Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.Ancak yine de yatağınızı ne sıklıkla döndürmeniz gerektiğinin veya döndürüp döndürmemeniz gerektiğinin, sahip olduğunuz yatağın türüne bağlı olduğunu da unutmamalısınız.
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Yatak çevirmeyi iki türlü düşünmelisiniz. Birincisi eğer odanız müsaitse yatağınızın yönünü bir duvardan diğer duvara değiştirmek gibi düşünün.İkinci bir yön değiştirme ise eğer yatağınız çift taraflıysa belirli periyodlarla altını üstüne çevirmeyi de ihmal etmeyin.