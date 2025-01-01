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D Vitamini Ve Kolajeni Bol Çorba

Soğuk algınlığı ve cilt sağlığına bire bir

  1. Kelle paça çorbası, bağışıklığı güçlendirici etkisiyle biliniyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan paça çorbası içeriğinde yer alan kolajen, kalsiyum ve magnezyum kemik gelişimine destek olur ve kırık kemiklerin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda eklem ağrılarını hafifletme etkisi de vardır. Soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paçanın bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk algınlığına iyi geldiği gibi cildi de güzelleştirdiği belirtildi.

    Kelle paça çorbası, bağışıklığı güçlendirici etkisiyle biliniyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan paça çorbası içeriğinde yer alan kolajen, kalsiyum ve magnezyum kemik gelişimine destek olur ve kırık kemiklerin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda eklem ağrılarını hafifletme etkisi de vardır. Soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paçanın bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk algınlığına iyi geldiği gibi cildi de güzelleştirdiği belirtildi.

  2. Kelle paçanın vücuda çeşitli faydaları bulunuyor. Sadece soğuk algınlığını önlemesiyle kalmıyor, içinde bulunan kolajen sayesinde yüzdeki kırışıkları da önleyip botoks etkisi oluşturuyor. Kolajeni bol olan bir paçanın faydaları saymakla bitmez. Bu paça soğuk algınlığına bire birdir. Kadınlarda kolajen eksikliğini giderdiği tespit edilimiştir. Bu faydası ile de botoks etkisi oluşturuyor. D vitamini ve kolajenli bir yiyecek olan kelle paça çorbasının çocuklar tarafından tüketilmesi gerektiği söyleniyor.

    Kelle paçanın vücuda çeşitli faydaları bulunuyor. Sadece soğuk algınlığını önlemesiyle kalmıyor, içinde bulunan kolajen sayesinde yüzdeki kırışıkları da önleyip botoks etkisi oluşturuyor. Kolajeni bol olan bir paçanın faydaları saymakla bitmez. Bu paça soğuk algınlığına bire birdir. Kadınlarda kolajen eksikliğini giderdiği tespit edilimiştir. Bu faydası ile de botoks etkisi oluşturuyor. D vitamini ve kolajenli bir yiyecek olan kelle paça çorbasının çocuklar tarafından tüketilmesi gerektiği söyleniyor.

  3. KELLE PAÇA ÇORBASINI KİMLER TÜKETEMEZ? Kelle paça çorbasının faydaları fazla olsa da bazı kişiler için tüketilmesi uygun değildir. İçerdiği kolesterol, yağlı bir yemek olduğunu gösterir. Dolayısıyla kolesterol rahatsızlıkları olan kişilerin kelle paça tüketmemeleri gerekir. Yüksek kalorili ve yağlı bir besin türü olması nedeniyle kalp ve damar hastalıkları olan kişiler için de uygun değildir. Bununla birlikte fazla kilo problemi olan kişilerin de belirli ölçülerde içmeleri gerekir. Aksi takdirde daha fazla kilo alımına neden olabilir.

    KELLE PAÇA ÇORBASINI KİMLER TÜKETEMEZ? Kelle paça çorbasının faydaları fazla olsa da bazı kişiler için tüketilmesi uygun değildir. İçerdiği kolesterol, yağlı bir yemek olduğunu gösterir. Dolayısıyla kolesterol rahatsızlıkları olan kişilerin kelle paça tüketmemeleri gerekir. Yüksek kalorili ve yağlı bir besin türü olması nedeniyle kalp ve damar hastalıkları olan kişiler için de uygun değildir. Bununla birlikte fazla kilo problemi olan kişilerin de belirli ölçülerde içmeleri gerekir. Aksi takdirde daha fazla kilo alımına neden olabilir.

  4. KELLE PAÇA ÇORBASI NE KADAR TÜKETİLMELİ? Kelle paça çorbası yağlı ve tuzlu bir yemek türü olduğu için çok fazla tüketilmesi uygun değildir. Yüksek kalorili bir besin kaynağı olması nedeniyle 1 porsiyonu aşmayacak şekilde tüketilmelidir. 1 kaseye denk gelen bu porsiyon, sağlıklı bireyler için idealdir. Kronik rahatsızlığı ya da mide hassasiyeti olan kişiler olabildiğince az veya hiç tüketmemelidirler.

    KELLE PAÇA ÇORBASI NE KADAR TÜKETİLMELİ? Kelle paça çorbası yağlı ve tuzlu bir yemek türü olduğu için çok fazla tüketilmesi uygun değildir. Yüksek kalorili bir besin kaynağı olması nedeniyle 1 porsiyonu aşmayacak şekilde tüketilmelidir. 1 kaseye denk gelen bu porsiyon, sağlıklı bireyler için idealdir. Kronik rahatsızlığı ya da mide hassasiyeti olan kişiler olabildiğince az veya hiç tüketmemelidirler.

  5. KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR? <br> Malzemeler; <br> 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış) 2 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı tepeleme un 4 yemek kaşığı yoğurt 2 diş sarımsak Yarım limon suyu 1 yemek kaşığı tereyağı 1, 5 veya 2 litre su (yoğun bir tadı olsun isterseniz haşlama suyundan da kullanabilirsiniz)

    KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
    Malzemeler;
    1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış) 2 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı tepeleme un 4 yemek kaşığı yoğurt 2 diş sarımsak Yarım limon suyu 1 yemek kaşığı tereyağı 1, 5 veya 2 litre su (yoğun bir tadı olsun isterseniz haşlama suyundan da kullanabilirsiniz)

  6. Yapılışı;<br> Unu tereyağında kavurarak çorbanın yapımına başlıyoruz. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpıyoruz. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak döküyoruz. Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynatıyoruz, Son olarak tuzunu ilave ediyoruz. Ve lokantada içtiğiniz kelle paçayı aratmayacak çorbanız hazır. <br> Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

    Yapılışı;
    Unu tereyağında kavurarak çorbanın yapımına başlıyoruz. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpıyoruz. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak döküyoruz. Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynatıyoruz, Son olarak tuzunu ilave ediyoruz. Ve lokantada içtiğiniz kelle paçayı aratmayacak çorbanız hazır.
    Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.