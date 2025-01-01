İlişkinizi Gözden Geçirmenizi Gösteren 5 İşaret
Bir ilişki içindeyken partnerinizin size doğru davranmaması aranızda tartışmalara sebep olabilir.
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1- DAVRANIŞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLSE DE UMURSAMIYORSA Kötü davranışlar sergilediğini bilmek durumu daha iyi hale getirmez. İşleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bu durumu düzeltmek için hamleler yapmaktır.
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2- ETRAFINDAKİ HERKESİ SUÇLUYORSA Eğer partneriniz davranışlarının sonuçlarına katlanmıyor ve suçu başkasına atıyorsa bunu yapan kişinin asla yaptıklarının sorumluluğunu almayacağını kabul etmeniz gerekir. Bu durumda en iyi çözüm ilişkiyi noktalamak olabilir.
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3-BAHANELERE SIĞINIYORSA İnsanlara hak etmediği şekilde davranmasına rağmen bunu kendisinde hak görüyor ve çeşitli bahaneler uyduruyorsa hatalarıyla yüzleşmekten kaçıyor demektir.
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4- ÜZGÜN OLDUĞUNUZU GÖRSE DE BUNUNLA İLGİLENMİYORSA Eğer partneriniz sizi incittiğinde, rahatsız ettiğinde veya utandırdığında umursamaz tavırlar sergiliyorsa daha fazla üzülmeden o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.
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5- SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA Eğer partneriniz yaptığı şeylerden ya da sizi kırmaktan pişmanlık duymuyor ve duygularınıza kıymet vermiyor dolayısıyla hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa sizi önemsemiyor demektir.