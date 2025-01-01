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İlişkinizi Gözden Geçirmenizi Gösteren 5 İşaret

Bir ilişki içindeyken partnerinizin size doğru davranmaması aranızda tartışmalara sebep olabilir.

  1. 1- DAVRANIŞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLSE DE UMURSAMIYORSA Kötü davranışlar sergilediğini bilmek durumu daha iyi hale getirmez. İşleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bu durumu düzeltmek için hamleler yapmaktır.

    1- DAVRANIŞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLSE DE UMURSAMIYORSA Kötü davranışlar sergilediğini bilmek durumu daha iyi hale getirmez. İşleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bu durumu düzeltmek için hamleler yapmaktır.

  2. 2- ETRAFINDAKİ HERKESİ SUÇLUYORSA Eğer partneriniz davranışlarının sonuçlarına katlanmıyor ve suçu başkasına atıyorsa bunu yapan kişinin asla yaptıklarının sorumluluğunu almayacağını kabul etmeniz gerekir. Bu durumda en iyi çözüm ilişkiyi noktalamak olabilir.

    2- ETRAFINDAKİ HERKESİ SUÇLUYORSA Eğer partneriniz davranışlarının sonuçlarına katlanmıyor ve suçu başkasına atıyorsa bunu yapan kişinin asla yaptıklarının sorumluluğunu almayacağını kabul etmeniz gerekir. Bu durumda en iyi çözüm ilişkiyi noktalamak olabilir.

  3. 3-BAHANELERE SIĞINIYORSA İnsanlara hak etmediği şekilde davranmasına rağmen bunu kendisinde hak görüyor ve çeşitli bahaneler uyduruyorsa hatalarıyla yüzleşmekten kaçıyor demektir.

    3-BAHANELERE SIĞINIYORSA İnsanlara hak etmediği şekilde davranmasına rağmen bunu kendisinde hak görüyor ve çeşitli bahaneler uyduruyorsa hatalarıyla yüzleşmekten kaçıyor demektir.

  4. 4- ÜZGÜN OLDUĞUNUZU GÖRSE DE BUNUNLA İLGİLENMİYORSA Eğer partneriniz sizi incittiğinde, rahatsız ettiğinde veya utandırdığında umursamaz tavırlar sergiliyorsa daha fazla üzülmeden o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

    4- ÜZGÜN OLDUĞUNUZU GÖRSE DE BUNUNLA İLGİLENMİYORSA Eğer partneriniz sizi incittiğinde, rahatsız ettiğinde veya utandırdığında umursamaz tavırlar sergiliyorsa daha fazla üzülmeden o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

  5. 5- SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA Eğer partneriniz yaptığı şeylerden ya da sizi kırmaktan pişmanlık duymuyor ve duygularınıza kıymet vermiyor dolayısıyla hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa sizi önemsemiyor demektir.

    5- SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA Eğer partneriniz yaptığı şeylerden ya da sizi kırmaktan pişmanlık duymuyor ve duygularınıza kıymet vermiyor dolayısıyla hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa sizi önemsemiyor demektir.