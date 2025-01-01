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İphone'un Aşırı Isınma Sorununa Yeni Çözüm

Buhar odası soğutma sistemi mi geliyor?

  1. Apple, daha önceki modellerinde oluşan aşırı ısınma problemine karşı 'buhar odası soğutma' teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor.

    Apple, daha önceki modellerinde oluşan aşırı ısınma problemine karşı 'buhar odası soğutma' teknolojisinden yararlanmayı hedefliyor.

  2. Buhar odası soğutma sistemi, özellikle Samsung Galaxy ve Google Pixel gibi Android telefonlarda yaygın olarak tercih ediliyor ancak Apple, bu teknolojiyi daha önce iPhone modellerinde hiç kullanmamıştı. Bu sistem, buharlaşan sıvının telefon içinde bir odadan geçmesini sağlayarak soğutma işlevi görüyor.

    Buhar odası soğutma sistemi, özellikle Samsung Galaxy ve Google Pixel gibi Android telefonlarda yaygın olarak tercih ediliyor ancak Apple, bu teknolojiyi daha önce iPhone modellerinde hiç kullanmamıştı. Bu sistem, buharlaşan sıvının telefon içinde bir odadan geçmesini sağlayarak soğutma işlevi görüyor.

  3. Apple?ın bu çözümü iPhone'larda kullanmama sebebinin, geleneksel soğutma sistemlerine göre daha fazla alan kaplaması olduğu düşünülüyor.

    Apple?ın bu çözümü iPhone'larda kullanmama sebebinin, geleneksel soğutma sistemlerine göre daha fazla alan kaplaması olduğu düşünülüyor.

  4. Buhar odası soğutma sistemi, yüksek performans gerektiren oyunlar gibi işlemler sırasında cihazın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak ısınma sorununu engelliyor.

    Buhar odası soğutma sistemi, yüksek performans gerektiren oyunlar gibi işlemler sırasında cihazın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak ısınma sorununu engelliyor.

  5. Apple, özellikle iPhone 15'lerde yaşanan aşırı ısınma sorununu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. İlk başta bu güncellemenin cihazın performansını yavaşlatacağı düşünülse de, yapılan testlerde herhangi bir performans kaybı yaşanmadığı ortaya çıktı.

    Apple, özellikle iPhone 15'lerde yaşanan aşırı ısınma sorununu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. İlk başta bu güncellemenin cihazın performansını yavaşlatacağı düşünülse de, yapılan testlerde herhangi bir performans kaybı yaşanmadığı ortaya çıktı.

  6. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi hakkında birçok farklı iddia gündeme geliyor. Apple'ın iPhone 17 Pro modelinde A19 işlemciyi kullanabileceği öne sürülürken; iPhone 17 serisinin kamerasının, diğer bütün serilerin kameralarından daha güçlü olacağı da tahmin ediliyor.

    Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi hakkında birçok farklı iddia gündeme geliyor. Apple'ın iPhone 17 Pro modelinde A19 işlemciyi kullanabileceği öne sürülürken; iPhone 17 serisinin kamerasının, diğer bütün serilerin kameralarından daha güçlü olacağı da tahmin ediliyor.