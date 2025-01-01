Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Net Rakamı Böyle Duyurdu

En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
KOBi'ler istihdamın dörtte üçünü sırtlıyor
KOBi'ler istihdamın dörtte üçünü sırtlıyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Net Rakamı Böyle Duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Net rakamı böyle duyurdu

  1. Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Emekliler için yapılan maaş zamlarının yetersiz kaldığı tartışılırken, uzman isim Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...

    Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Emekliler için yapılan maaş zamlarının yetersiz kaldığı tartışılırken, uzman isim Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...

  2. 2025&#8203; yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram&#8203; için 3.000 TL olarak ödenen emekli&#8203; ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:

    2025​ yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram​ için 3.000 TL olarak ödenen emekli​ ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:

  3. 2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ<br> Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:

    2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
    Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:

  4. Memur Emeklileri: 1-5 Ocak?ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.<br> SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor.<br> Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak?ta zamlı maaşları yatırılacak.

    Memur Emeklileri: 1-5 Ocak?ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.
    SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor.
    Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak?ta zamlı maaşları yatırılacak.

  5. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?<br> 2024 yılında 3.000 TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL?ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
    2024 yılında 3.000 TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL?ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.

  6. BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ<br> Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart?ta ödenecek.

    BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
    Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart?ta ödenecek.

  7. Kurban Bayramı: 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

    Kurban Bayramı: 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

  8. TEMMUZ ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ<p> Temmuz 2025: Memur emeklileri 1-5 Temmuz?da maaşlarını alacak, zam farkları ay içinde yatırılacak. 17-26 Temmuz?da SSK, 25-28 Temmuz?da Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

    TEMMUZ ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

    Temmuz 2025: Memur emeklileri 1-5 Temmuz?da maaşlarını alacak, zam farkları ay içinde yatırılacak. 17-26 Temmuz?da SSK, 25-28 Temmuz?da Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

  9. Toplu Sözleşme Görüşmeleri: 2025 yılı, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında memur toplu sözleşmeleri gündeme gelecek.

    Toplu Sözleşme Görüşmeleri: 2025 yılı, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında memur toplu sözleşmeleri gündeme gelecek.