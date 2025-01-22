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Bakanlıktan Yeni Liste: 5 Peynir Markası Birden İfşa Edildi

Bakanlıktan yeni liste: 5 peynir markası birden ifşa edildi

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim?den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ?taklit ve tağşiş gıdaları? ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim?den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ?taklit ve tağşiş gıdaları? ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.

  2. Bakanlık tarafından açıklanan son ifşa listesinde, 5 peynir markası, 4 sucuk markası ve 1 kebap markası yer alırken en dikkat çekenlerin başında peynirler geldi.

    Bakanlık tarafından açıklanan son ifşa listesinde, 5 peynir markası, 4 sucuk markası ve 1 kebap markası yer alırken en dikkat çekenlerin başında peynirler geldi.

  3. Listede yer alan ürünlerde yapılan hileler arasında bitkisel yağ kullanımı ve nişasta gibi katkı maddelerinin hileli olarak eklenmesi gibi durumlar tespit edildi.<p> 22 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, bu markaların içeriğinde çeşitli usulsüzlükler belirlenmiş olup, kamuoyuna duyuruldu.

    Listede yer alan ürünlerde yapılan hileler arasında bitkisel yağ kullanımı ve nişasta gibi katkı maddelerinin hileli olarak eklenmesi gibi durumlar tespit edildi.

    22 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, bu markaların içeriğinde çeşitli usulsüzlükler belirlenmiş olup, kamuoyuna duyuruldu.

  4. <p><strong>22 Ocak 2025 tarihli ifşa edilen peynir markaları:</strong></p> <p>Çaykara Çiftlik - Umut İsmail Kuvvet ? Telli Peynir:&nbsp;Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)</p> <p>Gonca Gıda - Mukaddes Peker ? Telli Peynir:&nbsp;Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)</p> <p>Şahin Süt Ürünleri ? Telli Peynir:&nbsp;Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)</p>

    22 Ocak 2025 tarihli ifşa edilen peynir markaları:

    Çaykara Çiftlik - Umut İsmail Kuvvet ? Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)

    Gonca Gıda - Mukaddes Peker ? Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)

    Şahin Süt Ürünleri ? Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)

  5. <p>Akmahmut Gıda - Necdet Akmahmut ? Telli Peynir:&nbsp;Bitkisel yağ ve nişasta tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)</p> <p>Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nakliyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ? Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 gr):&nbsp;Yağ oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. (2609 Mut, Mersin)</p>

    Akmahmut Gıda - Necdet Akmahmut ? Telli Peynir: Bitkisel yağ ve nişasta tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)

    Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nakliyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ? Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): Yağ oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. (2609 Mut, Mersin)