Bilimsel Olarak Dünyanın En Güzel 10 Mankeni!
Londra'da yüz estetiği ve plastik cerrahisi yapan Dr. Julian De Silva, bilimsel verilere dayanan bir araştırma ile dünyanın en güzel mankenlerini sıraladı.
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10- NAOMI CAMPBELL Yüzde 89,26
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9- EMILY RARAJKOWSKI Yüzde 89,37
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8-CARA DELEVINGNE Yüzde 89,97
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7- LIU WEN Yüzde 90,98
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6-KENDALL JENNER Yüzde 91,00
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5-WINNIE HARLOW Yüzde 91,03
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4-JOURDAN DUNN Yüzde 91,39
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3-GISELE BÜNDCHEN Yüzde 93,11
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2-CINDY CRAWFORD Yüzde 93,87
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1-KATE MOSS Yüzde 94,14