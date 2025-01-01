Kalp Krizi Riskini Azaltan 7 Alışkanlık

7- HAREKET İÇİN KISA MOLALAR Uzun saatler oturmak kalbinize zarar verebilir. Uzun süre oturmak kan dolaşımını yavaşlatır, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırır. Özellikle masa başı bir işiniz varsa her saat ayağa kalkmayı, esnemeyi veya kısa bir yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin. Bu mini molalar sadece kalbinizi sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda gün boyunca enerjinizi ve odaklanmanızı da iyileştirir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.