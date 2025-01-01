Cam Tavanlı Lüks Evi Gündem Oldu!
Görenler hayran kaldı
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın cam tavan lüks evleri sosyal medyada gündem oldu.
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'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.
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CAM TAVANLI LÜKS EVLERİ GÜNDEM OLDU 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çiftin şimdi cam tavanlı lüks evleri gündem oldu.
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Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte yaşadığı lüks evini yayınladı.
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Her detayını gösteren Pınar Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi.
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