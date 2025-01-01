Cam Tavanlı Lüks Evi Gündem Oldu!

Her detayını gösteren Pınar Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi.

Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte yaşadığı lüks evini yayınladı.

CAM TAVANLI LÜKS EVLERİ GÜNDEM OLDU 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çiftin şimdi cam tavanlı lüks evleri gündem oldu.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın cam tavan lüks evleri sosyal medyada gündem oldu.

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