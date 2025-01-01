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Son Halini Görenler Küçük Dilini Yuttu!

İbrahim Tatlıses bile tanıyamıyor

  1. "Oy Didem" şarkısıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla resmen tanınmaz hale geldi. Şoke eden değişimini sosyal medya hesabından da paylaşan Günel'in yeni hali yorum yağmuruna tutuldu.

    "Oy Didem" şarkısıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlarla resmen tanınmaz hale geldi. Şoke eden değişimini sosyal medya hesabından da paylaşan Günel'in yeni hali yorum yağmuruna tutuldu.

  2. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmış ve büyük bir şöhretin kapılarını Tatlıses'in desteğiyle aralamayı başarmıştı.

    Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan şarkıcı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmış ve büyük bir şöhretin kapılarını Tatlıses'in desteğiyle aralamayı başarmıştı.

  3. "Didem", "İçim İçime", "Aşıksın" ve "Resmimi Çeke Çeke" gibi parçalarla müzik dünyasında adını duyuran ünlü şarkıcı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

    "Didem", "İçim İçime", "Aşıksın" ve "Resmimi Çeke Çeke" gibi parçalarla müzik dünyasında adını duyuran ünlü şarkıcı hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip.

  4. Tatlıses'in sağ kolu olan ünlü şarkıcı şimdilerde 36 yaşında. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcı resmen başka birine dönüştü.

    Tatlıses'in sağ kolu olan ünlü şarkıcı şimdilerde 36 yaşında. Yıllar içerisinde birçok estetik operasyon geçiren ünlü şarkıcı resmen başka birine dönüştü.

  5. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dudak uçuklattı.

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dudak uçuklattı.

  6. Uğradığı değişimle bir dönem Michael Jackson'a benzetilen Güneli hayranlarından gelen yorumlara çok sinirlenmişti.

    Uğradığı değişimle bir dönem Michael Jackson'a benzetilen Güneli hayranlarından gelen yorumlara çok sinirlenmişti.

  7. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili sessizliğini bozdu. Değişimi eleştiri oklarının hedefi haline gelen Zeynalova, şöyle konuştu: "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor. Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil.

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili sessizliğini bozdu. Değişimi eleştiri oklarının hedefi haline gelen Zeynalova, şöyle konuştu: "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor. Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil.

  8. 18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım.

    18 yaşını geçince bir dökülüyorsun, güzelleşiyorsun. Ondan sonra kendime dikkat etmeye başladım.

  9. Şu an 45 kiloyum. 45 kiloda durdum. Ondan aşağısı zaten hastalık, hiç gerek yok"

    Şu an 45 kiloyum. 45 kiloda durdum. Ondan aşağısı zaten hastalık, hiç gerek yok"

  10. İşte Azeri kızı Günel'in herkesi şoke eden son hali...

    İşte Azeri kızı Günel'in herkesi şoke eden son hali...