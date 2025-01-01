Son Halini Görenler Küçük Dilini Yuttu!

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili sessizliğini bozdu. Değişimi eleştiri oklarının hedefi haline gelen Zeynalova, şöyle konuştu: "Kendime bakıyorum, bir kadının zaten kendisine bakması gerekiyor. Büyüdüm herhalde ya. Burnum ve üst dudağım dışında estetiğim yok. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil.