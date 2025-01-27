EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 EKPSS yerleştirme sonuçları
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2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri devam ediyor. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarında son durum...
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2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON? Engelli memur adayları EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar tercihlerini, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmekte.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.