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Maden Suyunu Böyle İçen Yaşadı

Böbrekleri saat gibi çalıştırıyor!

  1. Maden suyu ve limonu birada tüketmek basit ama oldukça etkili bir karışım olabilir. İkili ile hem vücudu tazeleyerek hem de günlük enerjinizi sağlayabilirsiniz. Küçük ama etkili bir dokunuşla maden suyunuzu limon ile renklendirebilirsiniz. Peki maden suyu ve limon karışımının vücuda diğer etkileri neler? İşte detaylar...

    Maden suyu ve limonu birada tüketmek basit ama oldukça etkili bir karışım olabilir. İkili ile hem vücudu tazeleyerek hem de günlük enerjinizi sağlayabilirsiniz. Küçük ama etkili bir dokunuşla maden suyunuzu limon ile renklendirebilirsiniz. Peki maden suyu ve limon karışımının vücuda diğer etkileri neler? İşte detaylar...

  2. MADEN SUYU VE LİMON İKİLİSİ VÜCUDA FORMAT ATIYOR <p> Vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılayan maden suyu içinde bolca kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulundurur. Sindirim sistemine faydalı olan maden suyu, birçok insna tarafından severek tüketilir.<BR><BR> MADEN SUYU VE LİMON BİRLEŞTİĞİNDE ETKİ 10 KATINA ÇIKIYOR<BR> C vitamini deposu limon ise doğal bir asidik özellik taşır. Asidik özellikleriyle limon, maden suyu ile birleştiğinde etkileri 10 katı artar. Maden suyu ve limon karışı tüketildiğinde vücudu tazeler ve günlük enerji ihtiyacını karşılar. Maden suyu ve limon karışımının vücuda birçok faydası bulunur.

    MADEN SUYU VE LİMON İKİLİSİ VÜCUDA FORMAT ATIYOR

    Vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılayan maden suyu içinde bolca kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulundurur. Sindirim sistemine faydalı olan maden suyu, birçok insna tarafından severek tüketilir.

    MADEN SUYU VE LİMON BİRLEŞTİĞİNDE ETKİ 10 KATINA ÇIKIYOR
    C vitamini deposu limon ise doğal bir asidik özellik taşır. Asidik özellikleriyle limon, maden suyu ile birleştiğinde etkileri 10 katı artar. Maden suyu ve limon karışı tüketildiğinde vücudu tazeler ve günlük enerji ihtiyacını karşılar. Maden suyu ve limon karışımının vücuda birçok faydası bulunur.

  3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR<p> Maden suyuna limon eklendiğinde ise vücut dengesine olan fayda 10 katına çıkar. C vitamini içeren limon, maden suyu ile birleştiğinde sindirimi düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir.<p> SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDASI <BR> Vücudun sıvı dengesini sağlayan maden suyu, özellikle sıcak havalarda daha çok tüketilir. Maden suyu ve limon karışımı yemek sonrası oluşan şişkinliği önleyerek sindirimi hızlandırır. Maden suyu ve limon karışımı ile hazımsızlık problemlerinden kurtulabilirsiniz.

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Maden suyuna limon eklendiğinde ise vücut dengesine olan fayda 10 katına çıkar. C vitamini içeren limon, maden suyu ile birleştiğinde sindirimi düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

    SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDASI
    Vücudun sıvı dengesini sağlayan maden suyu, özellikle sıcak havalarda daha çok tüketilir. Maden suyu ve limon karışımı yemek sonrası oluşan şişkinliği önleyerek sindirimi hızlandırır. Maden suyu ve limon karışımı ile hazımsızlık problemlerinden kurtulabilirsiniz.

  4. KEMİK SAĞLIĞI<p> C vitamini deposu limon, madem suyunun içinde bulunan kalsiyum ile birleştiğinde emilimi artırır. Bu sebeple maden suyu ve limon karışımının kemik sağlığını güçlendirici etkileri bulunur.<BR> CİLT SAĞLIĞI <p> Maden suyu ve limonun bir diğer faydası da cilt sağlığına olan yararlarıdır. Mineral deposu olan maden suyu ve antibakteriyel özelliklere sahip limon birleştiğinde cildin nem dengesini sağlayarak akne gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

    KEMİK SAĞLIĞI

    C vitamini deposu limon, madem suyunun içinde bulunan kalsiyum ile birleştiğinde emilimi artırır. Bu sebeple maden suyu ve limon karışımının kemik sağlığını güçlendirici etkileri bulunur.
    CİLT SAĞLIĞI

    Maden suyu ve limonun bir diğer faydası da cilt sağlığına olan yararlarıdır. Mineral deposu olan maden suyu ve antibakteriyel özelliklere sahip limon birleştiğinde cildin nem dengesini sağlayarak akne gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

  5. DETOKS ETKİSİ<p> Maden suyu ve limon karışımı öte yandan vücutta detoks etkisi oluşturabilir. Limon içeriği sayesinden vücudu toksinlerden arındırırken maden suyu ise böbrekleri uyararak toksinlerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.<p> KALP SAĞLIĞI <BR> Maden suyu ve limon karışımının kalp sağlığına da oldukça faydaları bulunuyor. Potasyum içeren maden suyu, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Asidik yapısıyla limon ise kolesterol seviyesinin düşürerek damar sağlığına fayda sağlar. Maden suyu ve limon birlikte tüketildiğinde, bu iki bileşen kalp-damar sistemini güçlendirebilir.

    DETOKS ETKİSİ

    Maden suyu ve limon karışımı öte yandan vücutta detoks etkisi oluşturabilir. Limon içeriği sayesinden vücudu toksinlerden arındırırken maden suyu ise böbrekleri uyararak toksinlerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.

    KALP SAĞLIĞI
    Maden suyu ve limon karışımının kalp sağlığına da oldukça faydaları bulunuyor. Potasyum içeren maden suyu, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Asidik yapısıyla limon ise kolesterol seviyesinin düşürerek damar sağlığına fayda sağlar. Maden suyu ve limon birlikte tüketildiğinde, bu iki bileşen kalp-damar sistemini güçlendirebilir.