Maden Suyunu Böyle İçen Yaşadı

MADEN SUYU VE LİMON İKİLİSİ VÜCUDA FORMAT ATIYOR

Vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılayan maden suyu içinde bolca kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulundurur. Sindirim sistemine faydalı olan maden suyu, birçok insna tarafından severek tüketilir.



MADEN SUYU VE LİMON BİRLEŞTİĞİNDE ETKİ 10 KATINA ÇIKIYOR

C vitamini deposu limon ise doğal bir asidik özellik taşır. Asidik özellikleriyle limon, maden suyu ile birleştiğinde etkileri 10 katı artar. Maden suyu ve limon karışı tüketildiğinde vücudu tazeler ve günlük enerji ihtiyacını karşılar. Maden suyu ve limon karışımının vücuda birçok faydası bulunur.