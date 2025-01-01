Şaban'ın Bahar'ını Gören İnanamadı!

Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Bakan Tekin: Türk eğitim sistemi, global modelleri geride bırakıyor
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Valilik, Erdoğan'a seslenen kadınla ilgili iddiaları yalanladı
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Otel'in içinden yeni video: Sanırım ölmek üzereyiz
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Geçen yıl 60 milyon dolarlık zeytin ihraç edildi
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
Yangın felaketi soruşturması genişliyor: Bir otele daha operasyon!
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
İş insanını 'Petrol fonu' vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdılar: 17 gözaltı
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Yanan otelin pistlerindeki mekanik sistem ikinci el
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kartalkaya faciası' sözleri!
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Togg'un etkisiyle elektrikli araç sayısında rekor artış
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili 7 kişi daha tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Cevdet Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bakan Yerlikaya: Konya'da iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 bölge için yağış uyarısı
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
En hızlı satılan ikinci el otomobiller
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Hastane muayene katlım ücretlerine zam yapıldı
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Sahte senet vurgunlarına kesin çözüm! Paradaki gibi filigran geliyor
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
Konut satışlarında kredili işlemler neden azaldı?
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
EKK sonrası açıklama: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Konya'da 3 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar var
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Bakan Ersoy: İtfaiye raporunu Bolu Belediyesi verir
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında otel sahibi ve şirket müdürü tutuklandı
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
SGK'dan 'Dul maaşı' açıklaması: Kadın-erkek ayrımı yok
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Kartalkaya'da yanan otelde bilirkişi heyetinden inceleme
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Doktor çiftten büyük fedakarlık! Otel yangınında 15 kişiyi kurtardılar
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Bakanı Tekin: Türkiye, eğitimde dünyaya örnek gösteriliyor
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak
Erdoğan: İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak

Şaban'ın Bahar'ını Gören İnanamadı!

Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

  1. Çekimleri Almanya Köln'de gerçekleştirilen Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

    Çekimleri Almanya Köln'de gerçekleştirilen Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

  2. Yeşilçam filmlerinin yıldızları yıllar içindeki değişimi ile merak ediliyor. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Gurbetçi Şaban filmi ekranlarda yer alan tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.

    Yeşilçam filmlerinin yıldızları yıllar içindeki değişimi ile merak ediliyor. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Gurbetçi Şaban filmi ekranlarda yer alan tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.

  3. GURBETÇİ ŞABAN'IN BAHAR'I MÜGE AKYAMAÇ'IN SON HALİ Gurbetçi Şaban'ın büyük ilgi görmesinin ardından oyuncuların son halleri merak konusu oldu.

    GURBETÇİ ŞABAN'IN BAHAR'I MÜGE AKYAMAÇ'IN SON HALİ Gurbetçi Şaban'ın büyük ilgi görmesinin ardından oyuncuların son halleri merak konusu oldu.

  4. Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde boy gösteren Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

    Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde boy gösteren Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

  5. 1985 yapımı filmde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları görenler ise şaşıp kaldı.

    1985 yapımı filmde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları görenler ise şaşıp kaldı.

  6. Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Gurbetçi Şaban'ın yıldızı Müge Akyamaç'ın son hali...

    Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Gurbetçi Şaban'ın yıldızı Müge Akyamaç'ın son hali...