Şaban'ın Bahar'ını Gören İnanamadı!

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde boy gösteren Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

Yeşilçam filmlerinin yıldızları yıllar içindeki değişimi ile merak ediliyor. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Gurbetçi Şaban filmi ekranlarda yer alan tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.

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