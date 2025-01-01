Şaban'ın Bahar'ını Gören İnanamadı!
Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
-
Çekimleri Almanya Köln'de gerçekleştirilen Gurbetçi Şaban filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
-
Yeşilçam filmlerinin yıldızları yıllar içindeki değişimi ile merak ediliyor. Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan Gurbetçi Şaban filmi ekranlarda yer alan tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.
-
GURBETÇİ ŞABAN'IN BAHAR'I MÜGE AKYAMAÇ'IN SON HALİ Gurbetçi Şaban'ın büyük ilgi görmesinin ardından oyuncuların son halleri merak konusu oldu.
-
Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde boy gösteren Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.
-
1985 yapımı filmde Bahar karakterini canlandıran oyuncunun, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları görenler ise şaşıp kaldı.
-
Yeşilçam yıldızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Gurbetçi Şaban'ın yıldızı Müge Akyamaç'ın son hali...
-