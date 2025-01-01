Miraç Kandili Gecesi Süt Neden İçilir?
Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı, neden içilir?
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Miraç Kandilinde süt neden içilir ve fazileti nedir gibi sorular, mübarek günde merak edilen konular arasında yer alıyor. 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerektiği alimler tarafından tavsiye ediliyor. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre Miraç Kandili'nde süt içmenin önemi şöyle anlatılıyor; Miraç gecesinde Peygamber efendimizde 3 bardak içinde süt, şerbet ve bal ikram edilmiş, efendimiz sütü tercih etmiştir. Peki, Miraç Kandili'nde süt içmek sevap mı? İşte, ayrıntılar.
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MİRAÇ KANDİLİ'NDE NEDEN SÜT İÇİLİR VE DAĞITILIR?
Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek mümkündür: ?Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke?de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed?in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs?e götürdüler. Peygamberimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Bazı rivayetlerde burada peygamberimize süt, su, bal sunuldu ve bunlardan birini tercih etmesi istendi. Peygamberimiz sütü tercih etti. Bunun üzerine Cebrail fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. Ardından yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. Bazı rivayetlerde bu yolculuk miraç adı verilen bir araçla gerçekleşti. Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.
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MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELER?
Miraç Gecesi süte okunacak olan dualar için resmi dini kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak resmi olmayan kaynaklarda şu dualar yer almaktadır;
1 Yasin-i Şerif
3 Fatiha süresi
3 Amenerrasulü
21 Defa Ettehiyatü
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MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?
Miraç Gecesi sütün ne zaman içileceğine dair bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak ibadetlerin yatsı namazından sonra yapıldığı düşünüldüğünde, sütün de aynı zaman diliminde içilebileceği düşünülmektedir.