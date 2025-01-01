Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaklıkta Kuş Cıvıltıları Duyuldu

JÜPİTER VE SATÜRN'ÜN YAKININDA TESPİT EDİLDİ Koro, 1960'larda Antarktika'daki bir araştırma istasyonundaki alıcılar da dahil olmak üzere onlarca yıldır radyo antenlerinde tespit edildi. NASA'nın Van Allen Probları adlı ikiz uzay aracı da Dünya'nın radyasyon kuşaklarından gelen cıvıltıları en yeni tespitten daha yakın bir mesafeden duymuştu. En son notlar NASA'nın 2015 yılında Dünya ve Güneş'in manyetik alanlarını keşfetmek üzere fırlatılan Magnetospheric Multiscale uyduları tarafından alındı. Yeni araştırma çarşamba günü Nature dergisinde yayınlandı. Koro dalgaları Jüpiter ve Satürn gibi diğer gezegenlerin yakınlarında da tespit edildi. Hatta uydu iletişimini karıştırabilecek yüksek enerjili elektronlar bile üretebilirler.