Amerika'da Yanan Milyon Dolarlık Eviyle İlgili Konuştu

"BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLANLAR VAR" Doğulu "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" ifadelerini kullandı.