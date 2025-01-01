Amerika'da Yanan Milyon Dolarlık Eviyle İlgili Konuştu
Kenan Doğulu ile Beren Saat'in lüks villası da kül olmuştu. Doğulu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
-
ABD 7 Ocak?ta Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınları kentte büyük tahribat yarattı. Birçok yapının küle döndüğü yangında ünlü isimlerin de evleri yandı.
-
Alevlerin etkilediği bölgede birçok Türk ünlünün de evi vardı. Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin 1 milyon 200 bin dolarlık villasının kül olduğu ortaya çıktı.
-
Sabah'ın haberine göre, Kenan Doğulu yanan villası hakkında konuştu.
-
"BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLANLAR VAR" Doğulu "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" ifadelerini kullandı.