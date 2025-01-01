Vücudunuzda 1'Den Fazla Ben Varsa...
Bu işaretleri iyi tanıyın
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Vücuttaki benler oldukça yaygındır ve genellikle doğuştan olanlar zararsız olarak bilinir. Vücudunuzdaki benler, cilt renginizle eşleşir veya biraz daha koyu olabilir. Cildin birbirine sürtündüğü veya ciltte kıvrımların olduğu bölgelerde görülürler. Bunları boynunuzda, koltuk altlarınızda, göz kapaklarınızda, göğüslerinizin altında veya poponuzun etrafında görebilirsiniz.
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Benler çok sayıda insanda bulunur. Ancak, bazı kanserli büyümeler vücudunuzda ben gibi görünebilir ve bu nedenle cildinizdeki değişiklikleri izlemek önemlidir. Bir cilt vücudunuzdaki ben ağrılıysa, rengi, boyutu veya şekli değişirse veya kaşınmaya veya kanamaya başlarsa bir doktora görünmelisiniz. "Ciltte oluşan herhangi bir yeni büyüme tehlikeli veya kanserli olabilir. Önceden var olan herhangi bir cilt lezyonunun boyutunda, şeklinde ve renginde yeni bir büyüme veya değişiklik bulursanız, bu kanser için kırmızı bayrak işareti olabilir.
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Uzmanlar; "Eğer bu cilt büyümesi veya lezyonu çok kaşınıyorsa ve kanamaya başladıysa, kanserli olabilir," diyor
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Ancak, vücudunuzdaki benler yıllarca aynı kalırsa ve büyümezse, kanserli olmadıkları için endişelenecek bir şey yoktur. Ben genellikle vücutta yer alan pigment hücrelerinin kümeler hâline gelmesiyle ve büyümesiyle oluşan bir cilt yapısıdır. Yetişkinlerde bulunan yaygın ben sayısı yaklaşık 10 ile 40 arasındadır. Benler genellikle sırt gibi vücudun güneşe daha fazla maruz kalan bölgelerinde yoğunlaşabilir. Bunun yanı sıra benler nadiren kafa derisinde, göğüste veya kalça gibi bölgelerde de görülebilir. Bu benler yaygın olarak çocukluk yaşlarında ortaya çıksa da insanlar yaklaşık 40 yaşına kadar yeni benler geliştirebilirler.
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Cilt kanserinin en ciddi türü olan melanom, cilde rengini veren melanosit hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu görülür. Dünya genelinde yılda yaklaşık 160 bin melanom vakası görülmektedir. Nadir görülen bu kanser türü, tedavi edilmediğinde tüm vücuda yayılabilir. Bu nedenle hastalığın erken teşhisi büyük önem taşır.
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HER BEN KANSER RİSKİ TAŞIR MI? Hemen her insanın vücudunda bulunan yaygın benler genellikle risk taşımaz. Ancak nadiren de olsa yaygın benlerin de kansere evrildiği görülebilir. Şekil bozukluğu, ben kenarlarındaki düzensizlik, renk düzensizliği, çapın 6 mm'den büyük olması ve benin zaman içindeki gelişimi risk taşır.
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ARK NASIL ANLAŞILIR?
Görünüm
Zararsız benler: Genellikle küçük, ten rengindedir ve genellikle küçük bir görünüme. Genellikle boyut ve şekil olarak sabit kalırlar.
Kanserli büyümeler: Düzensiz kenarlara, farklı renklere (kahverengi, siyah, kırmızı, beyaz) sahip olabilir ve hızla büyüyebilir veya görünümleri değişebilir.
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SEMPTOMLAR Benler: Genellikle ağrısızdır ve rahatsızlığa neden olmaz. Kanserli büyümeler: Kaşınabilir, kanayabilir veya ağrılı hale gelebilir
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VÜCUDUNUZDA BİRDEN FAZLA BEN VARSA... Malign melanom yani cilt kanseri olgularının yarısında fazlası normal deri üzerinde oluşur ve koyu renkli olduğu için yeni bir ben gibi algılanmaktadır. 35 yaşından sonra yeni çıkan benler önemsenmelidir. Hastalık genel olarak 50 yaş ve üzeri uzun süreli kuvvetli güneş ışınlarına maruz kalan insanlarda görülmektedir. Solaryum da ultraviyole ışığı yaydığı için güneş kadar risklidir. Melanoma, hastaların yarıdan daha az kısmında eski bir ben üzerinden gelişir. Eski bir benin renk değiştirmesi, büyüklüğünün artması, üzerinde kabarıklık, kanama olması ya da yara açılması melanoma için işaret olabilir. Eğer bir kişide 35 yaşından sonra yeni ben oluştuysa ve eski bir bende değişiklik olduysa mutlaka bir uzmana başvurması gerekmektedir. Ayrıca 50 adet ve üzerinde beni olanlar, ailesinde melanom öyküsü bulunan kişiler, daha önce melanoma geçirmiş olanlar, diğer türde cilt kanserine yakalanmış olanlar da yılda bir kez deri muayenesi olmalıdır. Dermatoloji uzmanı genel olarak tüm benleri değerlendirdikten sonra dermoskop adı verilen deri yüzey mikroskobisi ile şüpheli benleri detaylı olarak incelemektedir. Dijital dermoskop kullanılması durumunda görüntülerin fotoğraflanıp saklanması ve her kontrolde karşılaştırma yapılması mümkün olmaktadır. Muayenenin sonucuna göre benin alınması ya da belli aralıklar ile takip edilmesi önerilmektedir.
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BEN VE KANSERLİ HÜCRE ARASINDAKİ FARK Asimetri: Bir benin bir yarısı diğer yarısıyla uyuşmuyor. Sınır düzensizliği: Bir benin kenarları pürüzlü, çentikli veya bulanık. Renk değişimi: Benin kahverengi, ten rengi, siyah veya bazen kırmızı, beyaz veya mavi lekeleri gibi değişen renkleri vardır. Çap: Ben 6 milimetreden büyüktür (yaklaşık bir kalem silgisinin boyutu). Evrimleşme: Benin boyutu, şekli veya rengi değişiyor.
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CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ Dikkat edilmesi gereken cilt kanseri belirtileri de vardır, örneğin iyileşmeyen açık yaralar, güneşe maruz kalan bölgelerde sıklıkla görülen düz ve pullu güneş lekeleri ve tırnaklarda koyu çizgiler. Parlak görünebilen pullu veya siğil benzeri lekelere, yara izi benzeri ve beyaz, sarı veya mumsu görünümlü şişliklere dikkat edin. Ayrıca, ağrılı, kaşıntılı veya yanıcı lezyonlar endişe kaynağı olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, uygun bir değerlendirme için bir uzmana danışmanız çok önemlidir.
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TARAMA Hiçbir öz değerlendirme bir büyümenin kanserli olup olmadığını doğrulayamasa da, siğil veya bendeki herhangi bir değişikliği, herhangi bir kanamayı veya kaşıntıyı veya herhangi bir siğil veya benin hızlı büyümesini görmek için kendi kendinize cilt muayenesi yapmak önemlidir. "Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, kısa bir muayene ile bir cilt etiketini değerlendirebilir ve teşhis edebilir. Gerekirse, diğer koşulları ekarte etmek için biyopsi yapabilirler. Bir doktora danıştıktan sonra altta yatan sorunları tespit etmek için kan testleri önerilebilir. Ayrıca, ailede cilt kanseri öyküsü veya çok fazla cilt maruziyeti varsa, cilt kanserleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir uzmana danışmak önemlidir.