Tırnak Üzerindeki Bu Leke Kanser Habercisi Mi?

HER BELİRTİ TEHLİKELİ OLMAYABİLİR Dr. Zubritsky, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, tırnak üzerinde görülen her koyu çizginin tehlikeli olmadığını vurguladı. İyi huylu olduğu bilinen longitudinal melanonişi gibi çizgiler, tırnak sağlığı konusunda endişeye neden olsa da genellikle zararsızdır. Bunun yanı sıra, bu tür belirtiler tırnak altında biriken kan (subungual hematom) ile karıştırılmamalıdır. Dr. Zubritsky, cilt ve tırnaklarınızda şüpheli bir durum fark ettiğinizde bir uzmana başvurmanız gerektiğini özellikle belirtti. Ayak tırnaklarının yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar, gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12 vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk koyulaşmalarına da neden olabilir.