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Tırnak Üzerindeki Bu Leke Kanser Habercisi Mi?

İç organlara yayılma riski var

  1. Tırnaklarınızın üzerinde gördüğünüz ancak önemsemediğiniz basit çizgiler sağlığınızla ilgili sinyal veriyor olabilir. Tırnakta oluşan bazı lekeler cilt kanserinin habercisi olabilir. Eğer tırnağınızda koyu renkli dikey bir çizgi varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda fayda var.

    Tırnaklarınızın üzerinde gördüğünüz ancak önemsemediğiniz basit çizgiler sağlığınızla ilgili sinyal veriyor olabilir. Tırnakta oluşan bazı lekeler cilt kanserinin habercisi olabilir. Eğer tırnağınızda koyu renkli dikey bir çizgi varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızda fayda var.

  2. Sosyal medyada paylaşımlar yapan dermatolog Dr. Lindsey Zubritsky, tırnakta oluşan bazı lekelerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

    Sosyal medyada paylaşımlar yapan dermatolog Dr. Lindsey Zubritsky, tırnakta oluşan bazı lekelerle ilgili dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

  3. Tırnak tümörü olarak adlandırılan subungual melanom, geç fark edildiğinde iç organlara dahi sıçrama riski bulunur.

    Tırnak tümörü olarak adlandırılan subungual melanom, geç fark edildiğinde iç organlara dahi sıçrama riski bulunur.

  4. TIRNAKLARIN ALTINDA OLUŞAN ÇİZGİLERE DİKKAT! Tırnağınızda koyu renkli dikey bir çizgi gözlemlerseniz en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız. Bunun nedeni ise subungual melanom (tırnak kanseri) adı verilen nadir bir kanser türü olabileceği ihtimalidir. Dr. Zubritsky, bu tür belirtiler genellikle kolay bir şekilde gözden kaçabileceği, çünkü belirti olarak genellikle morarma şeklinde göründüğünü söyledi. Subungual melanom, koyu kahverengi ya da siyah çizgi şeklinde kendini gösterebilir.

    TIRNAKLARIN ALTINDA OLUŞAN ÇİZGİLERE DİKKAT! Tırnağınızda koyu renkli dikey bir çizgi gözlemlerseniz en kısa zamanda bir uzmana danışmalısınız. Bunun nedeni ise subungual melanom (tırnak kanseri) adı verilen nadir bir kanser türü olabileceği ihtimalidir. Dr. Zubritsky, bu tür belirtiler genellikle kolay bir şekilde gözden kaçabileceği, çünkü belirti olarak genellikle morarma şeklinde göründüğünü söyledi. Subungual melanom, koyu kahverengi ya da siyah çizgi şeklinde kendini gösterebilir.

  5. Tırnaklarda yapısal değişiklikler ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Tırnak yapısının kalınlaşması, tırnak yatağından kalkması ya da tırnağın ortadan ikiye ayrılması bu belirtiler arasında yer alıyor. Ayrıca, koyu renkli çizgilerin tırnağın dışına doğru ilerleyerek çevredeki deriyi renklendirmesi de nadir görülen bir durum. Bu durum, her 30 vakadan birinde ortaya çıkıyor. Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır. Tırnak melanomlarının büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Tırnak melanomları daha az oranda kahverengi-siyah renk değişikliği olmaksızın pembe, kırmızı renk değişikliği şeklinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka tırnak altında yerleşen hastalıklı alandan biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılması gereklidir.

    Tırnaklarda yapısal değişiklikler ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Tırnak yapısının kalınlaşması, tırnak yatağından kalkması ya da tırnağın ortadan ikiye ayrılması bu belirtiler arasında yer alıyor. Ayrıca, koyu renkli çizgilerin tırnağın dışına doğru ilerleyerek çevredeki deriyi renklendirmesi de nadir görülen bir durum. Bu durum, her 30 vakadan birinde ortaya çıkıyor. Tırnak melanomu hayatı tehdit eden en ciddi tırnak hastalığıdır. Tırnak melanomlarının büyük çoğunluğu tırnakta uzunlamasına yerleşen kahverengi-siyah bir çizgi, bant şeklinde başlar. Tırnak melanomları daha az oranda kahverengi-siyah renk değişikliği olmaksızın pembe, kırmızı renk değişikliği şeklinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın kesin tanısı için mutlaka tırnak altında yerleşen hastalıklı alandan biyopsi alınarak patolojik inceleme yapılması gereklidir.

  6. TIRNAKTA SARARMA MEYDANA GELİRSE DİKKAT! Eğer tırnak kalınlığında bir değişiklik ya da tırnak üzerinde sararma fark ederseniz, bu durum onikomatrikoma adlı nadir bir hastalığın işareti olabilir. Erken teşhis için dikkatli olmak önem taşıyor.

    TIRNAKTA SARARMA MEYDANA GELİRSE DİKKAT! Eğer tırnak kalınlığında bir değişiklik ya da tırnak üzerinde sararma fark ederseniz, bu durum onikomatrikoma adlı nadir bir hastalığın işareti olabilir. Erken teşhis için dikkatli olmak önem taşıyor.

  7. HER BELİRTİ TEHLİKELİ OLMAYABİLİR Dr. Zubritsky, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, tırnak üzerinde görülen her koyu çizginin tehlikeli olmadığını vurguladı. İyi huylu olduğu bilinen longitudinal melanonişi gibi çizgiler, tırnak sağlığı konusunda endişeye neden olsa da genellikle zararsızdır. Bunun yanı sıra, bu tür belirtiler tırnak altında biriken kan (subungual hematom) ile karıştırılmamalıdır. Dr. Zubritsky, cilt ve tırnaklarınızda şüpheli bir durum fark ettiğinizde bir uzmana başvurmanız gerektiğini özellikle belirtti. Ayak tırnaklarının yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar, gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12 vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk koyulaşmalarına da neden olabilir.

    HER BELİRTİ TEHLİKELİ OLMAYABİLİR Dr. Zubritsky, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, tırnak üzerinde görülen her koyu çizginin tehlikeli olmadığını vurguladı. İyi huylu olduğu bilinen longitudinal melanonişi gibi çizgiler, tırnak sağlığı konusunda endişeye neden olsa da genellikle zararsızdır. Bunun yanı sıra, bu tür belirtiler tırnak altında biriken kan (subungual hematom) ile karıştırılmamalıdır. Dr. Zubritsky, cilt ve tırnaklarınızda şüpheli bir durum fark ettiğinizde bir uzmana başvurmanız gerektiğini özellikle belirtti. Ayak tırnaklarının yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar, gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12 vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk koyulaşmalarına da neden olabilir.

  8. Tırnak kanseri olarak bilinen subungual melanomanın belirtileri arasında şunlar yer alıyor: Bilinen bir yaralanma olmaksızın tırnaklarda kahverengi ya da siyah lekeler oluşması. Tırnaktaki lekelerin boyutlarında büyüme gözlemlenmesi. İyileşmeyen ya da tırnak uzadıkça yukarı doğru hareket etmeyen lekeler. Tırnağın tırnak yatağından kopması veya tamamen düşmesi. Tırnağın yanındaki derinin koyulaşması ve kanamalar.

    Tırnak kanseri olarak bilinen subungual melanomanın belirtileri arasında şunlar yer alıyor: Bilinen bir yaralanma olmaksızın tırnaklarda kahverengi ya da siyah lekeler oluşması. Tırnaktaki lekelerin boyutlarında büyüme gözlemlenmesi. İyileşmeyen ya da tırnak uzadıkça yukarı doğru hareket etmeyen lekeler. Tırnağın tırnak yatağından kopması veya tamamen düşmesi. Tırnağın yanındaki derinin koyulaşması ve kanamalar.

  9. Uzmanlar, tırnaklarda meydana gelen bu tür değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini ve erken tanının önemini vurguluyor. Eğer belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, bir dermatoloğa başvurmanız sağlığınız açısından hayati önem taşıyabilir.

    Uzmanlar, tırnaklarda meydana gelen bu tür değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini ve erken tanının önemini vurguluyor. Eğer belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, bir dermatoloğa başvurmanız sağlığınız açısından hayati önem taşıyabilir.

  10. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

    Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.