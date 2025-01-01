Deepseek Nedir? Deepseek Nasıl Kullanılır?
DeepSeek ChatGPT?ye rakip oldu
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DeepSeek, 2023 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan bir yapay zeka (YZ) araştırma şirketidir. Kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, daha önce High-Flyer adlı bir kuantum yatırım fonunun lideriydi. DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) alanında öncü olmayı hedefleyerek, açık kaynaklı büyük dil modelleri geliştirmektedir.
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DeepSeek'in en dikkat çekici ürünlerinden biri, DeepSeek-V3 modelidir. Bu model, düşük maliyetle yüksek performans sunarak, özellikle kodlama ve içerik oluşturma gibi görevlerde etkili sonuçlar vermektedir. Ayrıca, DeepSeek-V3, önceki modellere göre çıkarım hızında önemli bir iyileşme sağlamıştır.
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DeepSeek'in yaklaşımı, yüksek performanslı büyük dil modellerinin pahalı ve kapalı kaynaklı olmak zorunda olmadığını vurgulamaktadır. Açık kaynak geliştirme ve kaynak optimizasyonu tekniklerini birleştirerek, DeepSeek-V3, farklı boyutlardaki ekipler için sağlam ve verimli bir yol sunmaktadır.Çin merkezli DeepSeek'in son yapay zeka (AI) modelinin diğer yapay zeka şirketlerinkinden daha kısa zamanda ve az kaynakla yazılması büyük teknoloji şirketlerini tedirgin ederken, bu modellerin giderek seri üretilebileceği tartışmasını ivmelendirdi.
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DEEPSEEK KULLANIMI DeepSeek Hesabı Oluşturma ve İndirme: DeepSeek'in web sitesine gidip bir hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra platformun sunduğu araçlara erişebilirsiniz. DeepSeek'in modellerini indirerek yerel bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bulut hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Model Seçimi ve Kurulum: DeepSeek'in çeşitli yapay zeka modelleri bulunur. İhtiyacınıza uygun olanı seçerek indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Yüklediğiniz modeli yerel bilgisayarınızda veya sunucularda çalıştırabilir, kodlama veya içerik üretme gibi işlevlerde kullanabilirsiniz.
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Geliştirici Desteği ve API Kullanımı: DeepSeek, geliştiriciler için API erişimi de sunmaktadır. Bu API ile uygulamalarınıza DeepSeek'in gücünü entegre edebilirsiniz. API, yapay zeka modelinin çıkarım ve analiz yeteneklerini başka projelerde kullanmak için kolay bir yöntem sunar. Veri Hazırlığı ve Model Eğitimi: DeepSeek, kullanıcıların kendi verilerini kullanarak modelleri eğitmesine de olanak sağlar. Bu, kişisel gereksinimlere göre özelleştirilmiş yapay zeka çözümleri geliştirmek için kullanılabilir.
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Açık Kaynak Kullanımı: DeepSeek'in açık kaynaklı yapısına uygun olarak, modeller üzerinde değişiklikler yapabilir, iyileştirmeler ekleyebilir ve hatta başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Uygulamalar ve Ticari Kullanım: DeepSeek, ticari amaçlarla kullanılmak üzere de uygun bir platformdur. Yüksek performanslı yapay zeka çözümleri sunarak, uygulama geliştirme ve veri analizi gibi alanlarda kullanabilirsiniz.