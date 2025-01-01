Hurda Teşviki İle Hangi Araçlar Alınabilecek?
Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
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Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümüne katkı sağlamayı ve bunların yerine çevre dostu, güvenlik standartlarına uygun, yerli üretim araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen teklif, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamayı öngörüyor.
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HURDA TEŞVİKİ YASALAŞTI MI? Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olup, henüz yasalaşmamıştır.
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Teklifin yasalaşması halinde, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak, Türkiye'de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alma fırsatına sahip olacaklardır.
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HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK? Araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor (örneğin, 2025 itibarıyla 2000 model ve öncesi). Teşvikten faydalanmak için aracın hurdaya çıkarılması veya geri dönüşüm merkezine teslim edilmesi şart. Yeni alınacak aracın yerli üretim olması durumunda bu teşvikten faydalanma şansı artabilir.
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HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR? Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.
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Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak. Teşvik kapsamı ve alınabilecek araçların detayları, yasanın netleşmesiyle kesinleşecektir.