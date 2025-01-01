Hem Zayıflatıyor Hem De Kansere Karşı Koruyor
Yeşil kahvenin etkisi kanıtlandı
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Son dönemde popüler hale gelen birçok kişi tarafından tüketilen yeşil kahvenin zayıflatmaya da yardımcı olduğu ortaya çıktı. Faydaları saymakla bitmeyen yeşil kahvenin ödem attırıcı etkisi sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte her gün tüketebileceğiniz yeşil kahve ile ilgili bilmeniz gerekenler...
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Yeşil kahvenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik katkısı olduğunu belirten Diyetisyen Işın Sayın, ?İçtiğiniz standart kahveyi yeşil kahveyle değiştirmeniz halinde sağlığınıza yönelik bakım rutininizi daha etkili hale getirebilirsiniz.? açıklamasında bulundu.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Diyetisyen Sayın, yeşil kahvenin, toksinleri vücuttan uzaklaştırarak hem enfeksiyon hastalıklarına karşı hem de kanser riskine karşı bağışıklık sisteminin koruyan antioksidanı yüksek miktarda içerdiğini kaydetti.
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?Günlük kafein miktarı 1kg için 4 mg olarak hesaplanabilir. Buna göre günlük 200 mg civarında kafein ihtiyacımız var. Kavrulmuş kahvede kafein miktarı yeşil kahveye göre daha yüksektir. Ancak kavrulmadığı için yeşil kahvedeki değerli bir antioksidan olan ?klorojenik asit? varlığını korumaya devam eder. Böylece yeşil kahve serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir ve en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur."
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Kahve çekirdeğinin doğada yeşil renkte bulunduğunu aktaran Sayın; ?Her besinde olduğu gibi kahvenin de gördüğü çeşitli işlemlerle birlikte kimyasında değişimler olur. Kavrulmasıyla renk koyulaşır, tat ve koku değişir. Yeşil kahve, herhangi bir işlem uygulanmadığı için daha sağlıklıdır.? diye konuştu.
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BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI Uzman Diyetisyen Tuğba Yaprak, yeşil kahve çekirdeğinin içerisinde yer alan klorojenik asit sayesinde şeker emilimini düşürdüğü ve zayıflamaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandığına dikkat çekti.
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GÖBEK BLGESİNDEKİ YAĞLARI YAKIYOR Diyet yaparken tüketilmesini tavsiye eden uzman diyetisyen, "Bel ve göbek bölgesindeki yağları yakarak, organların çalışma fonksiyonlarını çok daha hızlı yerine getirmesini sağlıyor." dedi.
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YEŞİL KAHVE NASIL HAZIRLANIR 1 çay kaşığı yeşil kahve ya da varsa çekirdekleriniz onları öğütüp 1 cezvenin içine koyun. Daha sonra sıcak suyu üstüne döküp güzelce karıştırın 2 dakika beklettikten sonra bir süzgeç yardımıyla 1 bardağa süzüp koyun.
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Bu şekilde düzenli olarak tükettiğiniz takdirde yağ yakımını destekleyen yeşil kahve zayıflamanıza yardımcı olacaktır.