Hem Zayıflatıyor Hem De Kansere Karşı Koruyor

?Günlük kafein miktarı 1kg için 4 mg olarak hesaplanabilir. Buna göre günlük 200 mg civarında kafein ihtiyacımız var. Kavrulmuş kahvede kafein miktarı yeşil kahveye göre daha yüksektir. Ancak kavrulmadığı için yeşil kahvedeki değerli bir antioksidan olan ?klorojenik asit? varlığını korumaya devam eder. Böylece yeşil kahve serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücre yenilenmesini hızlandırır, yaşlanmayı geciktirir ve en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur."