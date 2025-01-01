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Uyumakta Zorlanıyorsanız Ne Yapmalısınız?

12.00'den sonra sınırlayın

  1. Uyumakta güçlük çekmek oldukça yaygın bir durumdur ve birçok farklı nedeni olabilir. Stres, kaygı, düzensiz yaşam alışkanlıkları, uyku ortamı ya da fiziksel sağlık sorunları buna katkıda bulunabilir. İşte uykuya dalmada zorlanıyorsanız uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler ve öneriler: <br> YAŞA GÖRE UYKU <br> Okul Öncesi (3-5 yaş): 10-13 saat Okul çağı (6-13 yaş): 9-11 saat Ergenlik (14-17 yaş): 8-10 saat Genç yetişkin (18-25) 7-9 saat Yetişkin (26-64): 7-9 saat Yaşlı yetişkin (65 ve üzeri) 7-8 saat <br> UYKUYU İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?<br> 1) EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN <br> Vücudumuzun beynimizde, sirkadiyen ritmimizi düzenleyen bir iç 'saat' bulunmaktadır. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar beynimize bizi uyanık tutmak için sinyaller gönderen mavi ışık yayar.

    Uyumakta güçlük çekmek oldukça yaygın bir durumdur ve birçok farklı nedeni olabilir. Stres, kaygı, düzensiz yaşam alışkanlıkları, uyku ortamı ya da fiziksel sağlık sorunları buna katkıda bulunabilir. İşte uykuya dalmada zorlanıyorsanız uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler ve öneriler:
    YAŞA GÖRE UYKU
    Okul Öncesi (3-5 yaş): 10-13 saat Okul çağı (6-13 yaş): 9-11 saat Ergenlik (14-17 yaş): 8-10 saat Genç yetişkin (18-25) 7-9 saat Yetişkin (26-64): 7-9 saat Yaşlı yetişkin (65 ve üzeri) 7-8 saat
    UYKUYU İYİLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?
    1) EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN
    Vücudumuzun beynimizde, sirkadiyen ritmimizi düzenleyen bir iç 'saat' bulunmaktadır. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar beynimize bizi uyanık tutmak için sinyaller gönderen mavi ışık yayar.

  2. 2) NOT TUTUN Uyumadan önce 5-10 dakikanızı ayırıp bir defter alın ve ertesi gün yapmanız gereken şeylerin listesini yazın. 3) 12.00'DAN SONRA KAFEİN TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN Öğleden sonra veya akşam sıcak bir içecek içmek istiyorsanız kafeinsiz çay veya kahveyi tercih edin.

    2) NOT TUTUN Uyumadan önce 5-10 dakikanızı ayırıp bir defter alın ve ertesi gün yapmanız gereken şeylerin listesini yazın. 3) 12.00'DAN SONRA KAFEİN TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN Öğleden sonra veya akşam sıcak bir içecek içmek istiyorsanız kafeinsiz çay veya kahveyi tercih edin.

  3. 4) YATAK ODANIZI SERİN TUTUN Yatak odası termostatlarını 18°C &#8203;&#8203;civarında tutun. İlkbahar/yaz aylarında sıcaklığı düşürmek ve havalandırmayı artırmak için yatak odası pencerenizi açık tutarak uyumayı deneyin. 5) ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN Başlangıçta derin uykuya daha kolay dalabilirsiniz, ancak daha sonra geceleri sık sık uyanırsınız ve genel olarak daha kalitesiz bir derin uykuya sahip olursunuz.

    4) YATAK ODANIZI SERİN TUTUN Yatak odası termostatlarını 18°C ​​civarında tutun. İlkbahar/yaz aylarında sıcaklığı düşürmek ve havalandırmayı artırmak için yatak odası pencerenizi açık tutarak uyumayı deneyin. 5) ALKOL TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN Başlangıçta derin uykuya daha kolay dalabilirsiniz, ancak daha sonra geceleri sık sık uyanırsınız ve genel olarak daha kalitesiz bir derin uykuya sahip olursunuz.

  4. 6) D VİTAMİNİ TAKVİYESİ D vitamini uykuda rol oynar. D vitamini internette ve çoğu eczanede yaygın olarak bulunur. Bunun uygun olup olmadığından veya ne kadar ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, aile hekiminize danışın.

    6) D VİTAMİNİ TAKVİYESİ D vitamini uykuda rol oynar. D vitamini internette ve çoğu eczanede yaygın olarak bulunur. Bunun uygun olup olmadığından veya ne kadar ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz, aile hekiminize danışın.

  5. 7) YETERLİ MAGNEZYUM VE ÇİNKO ALIMI Magnezyum açısından zengin besinler arasında ıspanak, kara lahana, avokado, muz, kaju fıstığı ve tohumlar bulunur. Çinko açısından zengin besinler arasında et, istiridye, yengeç, peynir, pişmiş mercimek ve bitter çikolata (%70+) bulunur.

    7) YETERLİ MAGNEZYUM VE ÇİNKO ALIMI Magnezyum açısından zengin besinler arasında ıspanak, kara lahana, avokado, muz, kaju fıstığı ve tohumlar bulunur. Çinko açısından zengin besinler arasında et, istiridye, yengeç, peynir, pişmiş mercimek ve bitter çikolata (%70+) bulunur.