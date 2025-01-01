Türkiye İtirafı!

ABD'Lİ SAVUNMA DEVİNDEN TÜRKİYE İTİRAFI Elon Musk'a gönderilen mektupta Türkiye'nin İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğu ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı. Mektupta yer alan ifadeler şu şekilde: "Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."