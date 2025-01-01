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Türkiye İtirafı!

ABD'li savunma devinden Musk'a çarpıcı Türkiye itirafı: "İHA pazarını onlara kaptırdık"

  1. ABD'li savunma ve insansız hava aracı (SİHA) üreticisi General Atomics'in CEO'su Linden Blue, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunlarına dikkat çektiği bir mektup gönderdi. Açıklamada şirketin 30 yıldan fazla süredir ABD ve müttefiklerini desteklemek için savunma teknolojileri geliştirdiği belirtilerek, İHA'lardaki yetkinliklerini vurguladığı kaydedildi.

    ABD'li savunma ve insansız hava aracı (SİHA) üreticisi General Atomics'in CEO'su Linden Blue, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi beklenen Elon Musk'a ABD'nin savunma tedarik sistemindeki sorunlarına dikkat çektiği bir mektup gönderdi. Açıklamada şirketin 30 yıldan fazla süredir ABD ve müttefiklerini desteklemek için savunma teknolojileri geliştirdiği belirtilerek, İHA'lardaki yetkinliklerini vurguladığı kaydedildi.

  2. Yapılan açıklamanın devamında savunma sektöründeki politika ve mevzuatların çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği ve bu konuda reform yapılması gerektiği aktarıldı. General Atomics şirketinin DOGE ile ortaklığa istekli olduğunu belirttiği mektupta, askerlere kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabilecekleri söylendi. Öte yandan Türkiye'nin bu alandaki yükselişine de vurgu yapıldı.

    Yapılan açıklamanın devamında savunma sektöründeki politika ve mevzuatların çeşitli zorlukları beraberinde getirdiği ve bu konuda reform yapılması gerektiği aktarıldı. General Atomics şirketinin DOGE ile ortaklığa istekli olduğunu belirttiği mektupta, askerlere kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabilecekleri söylendi. Öte yandan Türkiye'nin bu alandaki yükselişine de vurgu yapıldı.

  3. ABD'Lİ SAVUNMA DEVİNDEN TÜRKİYE İTİRAFI Elon Musk'a gönderilen mektupta Türkiye'nin İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğu ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı. Mektupta yer alan ifadeler şu şekilde: "Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."

    ABD'Lİ SAVUNMA DEVİNDEN TÜRKİYE İTİRAFI Elon Musk'a gönderilen mektupta Türkiye'nin İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğu ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı. Mektupta yer alan ifadeler şu şekilde: "Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. DOGE anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."