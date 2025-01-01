Nakit İhtiyacı Olana Müjde! İşte 0 Faizli Kredi Veren Bankalar

Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Fidan: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz
Bakan Fidan: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Erdoğan: Kimin sorumluluğu varsa hesap verecek!
Erdoğan: Kimin sorumluluğu varsa hesap verecek!
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Nakit İhtiyacı Olana Müjde! İşte 0 Faizli Kredi Veren Bankalar

Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar

  1. 0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayanlara fırsat kapısı aralayacak. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre bazı bankalar rakamı 55 bin liraya kadar güncelledi. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

    0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayanlara fırsat kapısı aralayacak. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre bazı bankalar rakamı 55 bin liraya kadar güncelledi. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

  2. ALBARAKA<p> Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.

    ALBARAKA

    Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.

  3. DENİZBANK<p> Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.

    DENİZBANK

    Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.

  4. ENPARA<p> Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.

    ENPARA

    Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.

  5. GARANTİ BBVA<p> Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 50.000 TL'lik fırsat yaratıyor.

    GARANTİ BBVA

    Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 50.000 TL'lik fırsat yaratıyor.

  6. TEB<p> TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

    TEB

    TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

  7. QNB FİNANSBANK<p> Yeni müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 30.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 55 bin TL'lik fırsat sizleri bekliyor.

    QNB FİNANSBANK

    Yeni müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 30.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 55 bin TL'lik fırsat sizleri bekliyor.

  8. AKBANK<p> Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

    AKBANK

    Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

  9. İŞ BANKASI<p> İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

    İŞ BANKASI

    İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.