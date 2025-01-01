Nakit İhtiyacı Olana Müjde! İşte 0 Faizli Kredi Veren Bankalar
Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar
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0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayanlara fırsat kapısı aralayacak. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre bazı bankalar rakamı 55 bin liraya kadar güncelledi. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;
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ALBARAKA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.
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DENİZBANK
Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.
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ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.
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GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 50.000 TL'lik fırsat yaratıyor.
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TEB
TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.
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QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilerine özel %0 faizli 3 ay vadeli 30.000 TL kredi imkanı ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 55 bin TL'lik fırsat sizleri bekliyor.
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AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.
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İŞ BANKASI
İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.