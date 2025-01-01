Şeker Hastalığının Erken Belirtisi Olabilir!
Aynada yüzünüzü kontrol edin
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Bu değişiklikler cilt lekelerinden iyileşmeyen yaralar veya vücut kıvrımlarındaki koyu lekeler gibi daha endişe verici durumlara kadar uzanır ve bunların hepsi yüksek kan şekeri, insülin direnci veya zayıf dolaşımdan kaynaklanır. Bu tür cilt semptomlarının daha erken tespiti, diyabetin zamanında teşhis ve tedavisine yardımcı olacak ve nedenlerin daha fazla ortaya çıkmasını önleyecektir.
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GÖZLENMESİ GEREKEN BELİRTİLER Koyu, pigmentli lekeler (Akantozis Nigrikans) Bu lekeler boyun, koltuk altı veya kasık gibi vücut kıvrımlarında görülür. İnsülin direncinin bir işaretidir ve prediyabet veya tip 2 diyabetin bir uyarı işareti olabilir. Sarımsı, pürüzsüz şişlikler veya lekeler (Ksantelazma) Bu şişlikler göz kapaklarında görülür ve kandaki yüksek yağ seviyelerinden kaynaklanır. Sarımsı veya sarımsı-turuncu renktedirler.
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Açık yaralar ve yaralar (Diyabetik Ülserler) Yüksek kan şekeri seviyeleri zayıf dolaşıma ve sinir hasarına neden olabilir, bu da iyileşmesi yavaş olan açık yaralara ve yaralara yol açabilir. Kandaki şeker artışı vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırabilir ve iyileşmeyen ülserlere neden olabilir.
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Sert ve kalın deri lekeleri. (Skleredema Diabeticorum) Bu durum ellerin, parmakların ve ayak parmaklarının sırtında sertleşmiş, kalın, mumsu deriye neden olur. Parmak eklemleri sertleşir ve hareket etmeyi zorlaştırır.
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Kırmızımsı kahverengi şişlikler (Eruptif Ksantomatozis) Bu şişlikler kalçalarda, uyluklarda, dirseklerde veya dizlerde görülür ve kandaki aşırı yüksek trigliserit seviyelerinden kaynaklanır.
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Hassas ve kaşıntılıdırlar, lipom olarak da adlandırılırlar. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.