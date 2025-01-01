Şeker Hastalığının Erken Belirtisi Olabilir!

Bu değişiklikler cilt lekelerinden iyileşmeyen yaralar veya vücut kıvrımlarındaki koyu lekeler gibi daha endişe verici durumlara kadar uzanır ve bunların hepsi yüksek kan şekeri, insülin direnci veya zayıf dolaşımdan kaynaklanır. Bu tür cilt semptomlarının daha erken tespiti, diyabetin zamanında teşhis ve tedavisine yardımcı olacak ve nedenlerin daha fazla ortaya çıkmasını önleyecektir.