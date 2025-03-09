2025-YDS/1 Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

YDS başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Öte yandan 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruların yanıtlanması için 180 dakika süre tanınacak. İşte, 2025-YDS/1 hakkında bilgiler...