Dünyaya Çarpabilir

Fakat yörüngedeki belirsizlikler düşünüldüğünde doğrudan Dünya?ya çarpma ihtimali de bulunuyor. Mevcut verilere göre, olası çarpışma noktası Güney Amerika?dan Atlantik Okyanusu?na ve Güney Afrika?ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. Ancak bilim insanları, kesin bilgilerin ancak ilerleyen gözlemlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.