Milyoner'de Kahkaha Tufanı!

"Yazık ettik. Mahvolduk. Heyecana sayın Oktay Bey. O kadar da tahsilli bir insan değilim. Seyircilere soralım, başa saralım." diyerek yaşadığı hayalkırıklığını dile getiren Özaraz, hem stüdyodakileri hem de Kaynarca'yı kahkahalara boğdu.