Milyoner'de Kahkaha Tufanı!
İlk soruda elenen yarışmacının talebi Oktay Kaynarca'yı güldürdü
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. İlk soruda elenen Mehmet Salih Özaraz'ın hem yanıtı hem de talebi Oktay Kaynarca'yı ve stüdyodaki izleyenleri güldürdü.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
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Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı programda büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta ter döküyor.
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Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran yarışmanın son bölümüne Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacı damga vurdu.
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İlk baraj sorusunda elenen yarışmacının soruya verdiği cevap gündem olurken, sonrasında da kahkaha dolu anlar yaşandı.
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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacı Mehmet Salih Özaraz'a "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen 'at'tır?" sorusunu sordu.
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"A- Pençesini göstererek kükredi", "B- Miyavlayıp patisini uzattı", "C- Şaha kalkarak dörtnala uzaklaştı" ve "D- Bal özü toplamak için kovandan ayrıldı" seçenekleri arasında düşünen yarışmacı "A" şıkkında karar kıldı.
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"A- Pençesini göstererek kükredi" yanıtıyla herkesi şaşkına çeviren yarışmacı, doğru yanıtın "C" şıkkı olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı.
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"Yazık ettik. Mahvolduk. Heyecana sayın Oktay Bey. O kadar da tahsilli bir insan değilim. Seyircilere soralım, başa saralım." diyerek yaşadığı hayalkırıklığını dile getiren Özaraz, hem stüdyodakileri hem de Kaynarca'yı kahkahalara boğdu.
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İlk soruda elenen Özaraz, yanlış cevabı sonrası herhangi bir para ödülü de alamadı.