100 Yaşına Kadar Yaşamanın Sırrı!
Uzmanı açıkladı: Hangi besinler tüketilmeli?
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100 yaşına kadar yaşamanın sırrı herkes tarafından merak ediliyor. Uzun yaşamla ilgili yapılan çalışmalarda bilim insanları,100 yaş ve üzeri yaşayan kişileri inceleyerek herkesin uygulayabileceği basit bir beslenme değişikliğini ortaya çıkardı. Bilim insanları, 100 yaş ve üzeri yaşayan kişileri inceleyerek herkesin uygulayabileceği basit bir beslenme değişikliğini ortaya çıkardı. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, sindirim sisteminde bulunan bakterilerin uzun yaşam üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
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Dr. Li, bir yayında özellikle İtalya'da yapılan bir araştırmada, 100 yaşın üzerindeki bireylerin bağırsak mikrobiyomunda dört önemli bakteri türü bulunduğunu belirtti. Bu bakteriler Odoribacter, Oscillobacter, Christensenella ve Akkermansia olarak sıralanıyor.
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UZUN YAŞAMI DESTEKLEYEN BAKTERİLER Dr. Li'ye göre, bu bakteriler sindirimi desteklemekten enfeksiyonlarla mücadeleye kadar pek çok vücut fonksiyonuna katkı sağlıyor. Hatta bağışıklığı güçlendirdiği ve kalp sağlığını koruduğu biliniyor. Oscillobacter'in kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolü arttırdığı ve insülin duyarlılığını iyileştirdiği belirtiliyor.
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HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ? Dr. Li, bu yararlı bakterilerin artması için beslenme düzeniyle ilgili önerilerde bulundu. Akkermansia bakterisini desteklemek için nar, kurutulmuş kızılcık, ahududu ve acı biber gibi besinler tüketilmesi öneriliyor. YAŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ Ancak Dr. Li, bu bakterilerin vücut sağlığına en fazla etkiyi genç yaşlarda gösterdiğini belirtiyor. 70'li yaşlardan sonra bu bakterileri artırmak ömür sürecinde büyük bir fark yaratmayabilir.
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UZUN YAŞAM ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR Son verilere göre, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 15.000 kişi 100 yaşın üzerinde yaşıyor. Bilim insanları, genetik, yaşam tarzı ve mikrobiyom yapısının yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemeye devam ediyor. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenme düzenine dikkat etmek önem taşıyor. 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamak için uzun ömürlü insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmalara göre, özellikle "Mavi Bölgeler" (Blue Zones) olarak adlandırılan uzun yaşam bölgelerinde tüketilen besinler örnek alınabilir. İşte uzun ömrü destekleyen temel besinler: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, domates, havuç, brokoli, lahana, ıspanak, pancar ve tatlı patates gibi vitamin ve antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketilmeli. Mercimek, fasulye, nohut ve bezelye gibi baklagiller uzun yaşamın temel besinleri arasında. Protein, lif ve antioksidan içerirler. Ceviz, badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuruyemişler kalp sağlığını destekler ve uzun ömürle ilişkilidir.
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Sardinya ve İkarya?daki uzun ömürlü insanlar, yüksek antioksidan içeriği sayesinde her gün bol miktarda zeytinyağı tüketiyor. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, kalp dostudur ve iltihaplanmayı azaltır. Ceviz, keten tohumu ve yağlı balıklar (somon, sardalya) yaşlanmayı geciktiren en iyi besinlerden.
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Yoğurt ve Kefir: Probiyotik açısından zengindir, bağırsak sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Turşu ve Lahana Turşusu: Doğal fermente gıdalar bağırsak mikrobiyotasını dengeler. Tam Buğday, Yulaf, Kinoa, Esmer Pirinç: Rafine tahıllar yerine tam tahıllı besinler tüketmek, kan şekerini dengeler ve uzun ömrü destekler. Sardalya, somon, uskumru gibi omega-3 açısından zengin balıklar beyin sağlığını korur.
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Yumurta: Düşük kalorili ve yüksek proteinli olması sebebiyle uzun yaşam diyetlerinde yer alır. Bal: İşlenmiş şeker yerine doğal tatlandırıcı olarak tercih edilebilir. Meyveler: Doğal fruktoz kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeşil Çay ve Adaçayı: Güçlü antioksidanlar içerir ve vücuttaki inflamasyonu azaltır. Bol Su: Günlük su tüketimi cilt sağlığını destekler, toksinleri atar ve uzun ömrü teşvik eder.