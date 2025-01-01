7 Değil, 6 Kıta Mı Var?

Bu araştırmanın merkezinde, uzun süredir Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları arasındaki tektonik sınır olan Atlantik ortası sırtında yaklaşık 60 milyon yıl önce oluştuğuna inanılan volkanik bir ada, İzlanda yer alıyor. Tarihsel olarak bilim insanları, bu sırtın sıcak bir manto sütununu tetiklediğini ve sonunda İzlanda?nın oluşumuna yol açtığını düşünüyordu. Ancak yeni çalışma, bu jeolojik sürece daha derinlemesine bir bakış sunarak, Kuzey Amerika ve Avrupa?nın henüz tamamen ayrılmamış olabileceğini ortaya koyuyor.