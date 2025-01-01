Başka Bir Gün Dizisi Konusu Ve Oyuncu Kadrosu

MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay

Başka Bir Gün Dizisi Konusu Ve Oyuncu Kadrosu

Başka Bir Gün dizisi oyuncuları kimler?

  1. Başka Bir Gün 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

    Başka Bir Gün 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

  2. BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

    BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

  3. Tanıtımlarda Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

    Tanıtımlarda Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

  4. BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

    BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.