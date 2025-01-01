Hesapları Elinden Alındı
Özcan Deniz'in başına gelmeyen kalmadı!
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Eski menajeri olan ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde ailesine rest çeken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.
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Uzun zamandır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlar sonrası iş ilişkisini sonlandırmıştı.
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Ağabey - kardeş, o dönem sosyal medyadan manidar paylaşımlarla birbirlerini suçlamıştı.
Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu?" diyerek içini dökmüştü.
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HESAPLARI ELİNDEN ALINDI Özcan Deniz, yaptığı yeni açıklamada X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
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Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim.
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Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.