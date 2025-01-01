Hesapları Elinden Alındı

Ağabey - kardeş, o dönem sosyal medyadan manidar paylaşımlarla birbirlerini suçlamıştı.

Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu?" diyerek içini dökmüştü.