1 Günde 2 Yumurta Yerseniz...

NE KADAR PROTEİNE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU BİLİN Protein ihtiyaçları, bir bireyin yaşam tarzına bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Fiziksel olarak aktif olan, kuvvet antrenmanı yapan veya daha yüksek metabolik talepleri olan kişiler daha fazla proteine ​​ihtiyaç duyar. Örneğin sporcular, vücut ağırlıklarının kilogramı başına genellikle 1,2 ila 2,0 gram proteine ​​ihtiyaç duyarlar; bu da 70 kg ağırlığındaki bir sporcunun günlük 84 ila 140 gram proteine ​​ihtiyaç duyabileceği anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, iki yumurta ihtiyaçlarının yalnızca küçük bir kısmını karşılar ve et, balık, süt ürünleri, baklagiller veya bitki bazlı alternatiflerden ek protein kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Proteinin önemli faydalarından biri, açlığı kontrol etmeye ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan tokluktaki rolüdür. Protein açısından zengin öğünler, sindirimi yavaşlatarak ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek sizi daha uzun süre tok tutar. İki yumurta tokluğa katkıda bulunurken, daha yüksek proteinli bir öğün, gün boyunca iştahı azaltmada daha da etkili olabilir. Kilo vermeyi veya kas kazanmayı hedefleyenler, metabolizmayı ve kas tutulmasını en üst düzeye çıkarmak için iki yumurtanın sağladığının ötesinde protein alımlarını artırmaları gerekebilir.