Şahin Kendirci'den Dikkat Çeken Ferdi Tayfur Yorumu!
Yanar şarkısıyla tüm Türkiye?nin yüreğine taht kuran Şahin Kendirci, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
-
Dizide seslendirdiği arabesk parçalarla büyük çıkış yakalayan Şahin Kendirci İçim Yanar şarkısı hakkında şunları söyledi:
-
?İçim Yanar?a çok güveniyordum. Hem Ferdi Babanın böyle bir şarkıyı ülkeye bildiriyor olması, biliniyor olması hem de benim ağzımdan hiçbir kötü eleştiri almadan onların yüreklerine girmek çok kıymetli bir şey.?
-
Ferdi Tayfur?un vefatı hakkında da konuşan Kendirci, ''Ferdi Tayfur?un vefatı diziden 1 hafta sonra oldu.
-
Bu Allah?ın bir denklemi. İşi yaptık, iş patladı sonra Ferdi Baba rahmetli oldu. ''
-
"Bence bunu hiç kimse tatsız bir yorum yapmamalı çünkü bizimle alakalı olan bir şey değil Allah?ın bir denklemi bu.
-
Ferdi Babamızı unutturmayacak bir iş yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.