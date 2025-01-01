İbrahim Tatlıses Ölüm Haberiyle Yıkıldı!

21 kilo verdiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, ?Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." demişti.