İbrahim Tatlıses Ölüm Haberiyle Yıkıldı!
Yıllardır beraber çalışıyorlardı
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72 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından verdiği acı haberle takipçilerini üzdü.
Ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarınca görüntülenmişti. Verdiği kilolarıyla dikkat çeken Tatlıses, muhabirlerle samimi bir şekilde sohbet etmişti. Tatlıses, nasıl kilo verdiğinin sırrını da açıklamıştı.
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21 kilo verdiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, ?Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." demişti.
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ACI HABERİ PAYLAŞTI Yıllardır birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarından davulcusu Ahmet'in ani ölümüyle büyük üzüntü yaşayan İmparator, Instagram hesabından duygu dolu sözler paylaştı.
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'MEKANIN CENNET OLSUN' İbrahim Tatlıses, uzun süredir beraber çalıştığı ekip arkadaşı davulcu Ahmet İzgi'nin ölüm haberini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.''Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet?imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekânın cennet olsun, Ahmet?im...'' mesajını yazan ünlü türkücü acısını sevenleriyle paylaştı.
''Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet?imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekânın cennet olsun, Ahmet?im...'' mesajını yazan ünlü türkücü acısını sevenleriyle paylaştı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü türkücü diğer paylaşımında ise ''Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet?imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu büyük kayıp nedeniyle bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' mesajını paylaştı.