Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur İle İlgili Acı İtiraf!

'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
55.000 TL'de Faiz Yok!
55.000 TL'de Faiz Yok!
Sponsorlu İçerik
Üç ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Üç ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Ege Denizi beşik gibi! 4,7 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi beşik gibi! 4,7 büyüklüğünde yeni deprem
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Rapor tamamlandı: Çocukları en çok neler dijital araçlara yönlendiriyor?
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Denizli'de 7 katlı binada yangın çıktı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Elazığ'da 3 ilçede şap karantinası başlatıldı
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Pınar Gültekin'in babasından Yargıtay'ın bozma kararına tepki
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi
Son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi

Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur İle İlgili Acı İtiraf!

Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur ile ilgili acı itiraf!

  1. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bilinmeyenlerini anlattı. İlkan, 40 yıllık dostu olan Tayfur ile ilgili yaptığı açıklamalar duygulandırdı.

    Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bilinmeyenlerini anlattı. İlkan, 40 yıllık dostu olan Tayfur ile ilgili yaptığı açıklamalar duygulandırdı.

  2. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Ferdi tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Çıkardığı şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyenlerini yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan anlattı.

    Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Ferdi tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Çıkardığı şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyenlerini yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan anlattı.

  3. Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, yakın arkadaş olduğu, sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "40 yıllık mazimizi beraber, nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti." demişti.

    Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, yakın arkadaş olduğu, sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "40 yıllık mazimizi beraber, nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti." demişti.

  4. Biz Bize' isimli televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, son olarak, Tayfur ile nasıl tanıştıklarını, usta sanatçının nasıl biri olduğunu ve ihtişamlı konserlerine değindi.

    Biz Bize' isimli televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, son olarak, Tayfur ile nasıl tanıştıklarını, usta sanatçının nasıl biri olduğunu ve ihtişamlı konserlerine değindi.

  5. "FERDİ'NİN 3 DÖNEMİ VAR"<p> Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı.

    "FERDİ'NİN 3 DÖNEMİ VAR"

    Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı.

  6. "HEP EKSİK YAŞADI" <p> Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu.

    "HEP EKSİK YAŞADI"

    Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu.