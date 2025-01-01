Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur İle İlgili Acı İtiraf!
Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur ile ilgili acı itiraf!
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Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bilinmeyenlerini anlattı. İlkan, 40 yıllık dostu olan Tayfur ile ilgili yaptığı açıklamalar duygulandırdı.
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Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Ferdi tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti. Çıkardığı şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyenlerini yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan anlattı.
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Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, yakın arkadaş olduğu, sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "40 yıllık mazimizi beraber, nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti." demişti.
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Biz Bize' isimli televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, son olarak, Tayfur ile nasıl tanıştıklarını, usta sanatçının nasıl biri olduğunu ve ihtişamlı konserlerine değindi.
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"FERDİ'NİN 3 DÖNEMİ VAR"
Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı.
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"HEP EKSİK YAŞADI"
Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu.
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