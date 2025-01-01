Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur İle İlgili Acı İtiraf!

"HEP EKSİK YAŞADI"

Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu.