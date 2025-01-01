Uzun Boylular Bu Belirtilere Dikkat!
Uzun boylu kişilerde kanser riski yüksek mi?
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Uzun boylu kişilerde hem kardiyovasküler hastalıklar hem de diyabet görülme sıklığı daha düşük olsa da bazı kanser türlerine yakalanma sıklığı da daha yüksektir. Boy ve kanser arasındaki bu ilişki sadece tesadüfi değildir; genetik, beslenme ve gelişimin bir karışımıyla şekillenmiştir. Bu ilişkiyi anlayarak ve erken teşhis uygulamasını sağlayarak uzun boylu insanlar genel olarak sağlıkları konusunda daha önleyici olabilirler.
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BOY VE KANSER İLİŞKİSİ
Dünya Kanser Araştırma Fonu'ndan alınan bir rapora göre, boyun aşağıdaki kanserlerin yüksek riskiyle ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır:
Pankreas kanseri Kalın bağırsak kanseri Rahim (endometriyal) kanseri Yumurtalık kanseri Prostat kanseri Böbrek kanseri Cilt kanseri (melanom) Meme kanseri (hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası)
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17 kanser türü üzerinde yapılan yakın tarihli bir çalışma şaşırtıcı bir bağlantı ortaya koydu: ne kadar uzunsanız, kanser riskiniz o kadar yüksek. Bu bağlantının ardındaki kesin nedenler henüz belirsiz olsa da, araştırmalar boyun özellikle hızlı büyüme dönemlerinde aşırı beslenmenin bir göstergesi olabileceğini öne sürüyor.
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Boy, genetik, diyet ve çocukluk dönemindeki sağlık durumu gibi birden fazla değişkenden etkilenir. Kanıtlar, aşırı beslenmenin (genellikle aşırı miktarda hayvansal protein içeren çok yüksek kalorili bir diyeti ifade eder) insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) kaskadları gibi büyüme düzenleyici sistemleri aşırı aktive edebileceğini göstermektedir.
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Gelişmiş İnsülin Duyarlılığı: Daha uzun boylu kişilerde karaciğerde daha az yağ olma eğilimi vardır, bu da onları insüline karşı daha duyarlı hale getirir ve böylece diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Artan Kanser Riski: Hücre gelişimini ve onarımını uyaran aynı büyüme yolları, meme kanseri, kolon kanseri ve melanom gibi kanserlerde görülen kontrolsüz hücre büyümesine de katkıda bulunabilir. Uzun boylu olmak, karaciğerde yağ birikiminin azalması gibi metabolik avantajlara atfedilebilse de, bunun karşılığında büyümeyle ilgili sinyallerin sürekli aktivasyonu nedeniyle belirli kanserler için yüksek risk söz konusu olabilir.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER
Boy kendi başına kanser nedeni değildir, ancak daha uzun boylu kişilerde artan hücreler otomatik olarak kansere neden olan mutasyonların olasılığını artırır. Kansere işaret edebilecek erken belirti ve belirtilere dikkat etmek önemlidir, örneğin
Ani, istemsiz kilo kaybı Sürekli Yorgunluk Ciltte veya Benlerde Değişiklikler Anormal Kanama Kronik Ağrı
Kanser tedavileri tümör türüne ve evresine göre farklılık gösterir ancak genellikle şunlardan oluşur: Genellikle kanserli dokuları çıkarmak için ilk tedavi yöntemidir. Hızla bölünen kanser hücrelerini (tk) seçici olarak öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Kanseri lokalize eden ve ona saldıran vücudun bağışıklığını artırır. Kanser büyümesinde rol oynayan belirli moleküllere odaklanır.
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Uzun boylu bireyler için erken teşhis çok önemlidir. Kolon, meme ve melanom gibi daha yüksek insidans oranlarına sahip kanserler için düzenli taramalar sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir. Boy değiştirilemez bir faktör olsa da, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek riskleri dengeleyebiliriz İşlenmiş gıdalardan düşük dengeli bir diyet uygulayın Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçının Genel sağlığı desteklemek için fiziksel olarak aktif kalın Özellikle risk altındaysanız, düzenli olarak kanser taraması yapın Boy birçok yönden bir nimet olabilir, ancak potansiyel sağlık etkilerini anlamak, bireyleri proaktif adımlar atmaya teşvik edebilir. Bilgili ve uyanık kalarak, sağlıklarını ve güvenliklerini korurken boylarıyla gurur duyabilirler.
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Daha önceki bazı araştırmalar da boy ve kanser riski arasında bir ilişki kurmuştu, ancak bu ilişkinin nedeni açıklanamadı. Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar 50 yıldan uzun süre çok sayıda İsveçli yetişkini takip etti. Buna göre uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski yüzde 20 artarken, deri kanseri riski hem uzun boylu erkek, hem de kadınlarda yüzde 30 yükseliyor. Araştırma ekibinden Dr. Emelie Benyi sonuçların risk faktörlerinin tespit edilmesine yardımcı olup, yeni tedavilerin gelişmesini beraberinde getirebileceğini söyledi. Ancak Benyi "Kanser birçok faktörden kaynaklanabildiğinden, araştırmamızın sonuçlarının bireysel vakalara nasıl bir etkisi olacağını tahmin etmek zor" diye ekledi.
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DAHA ÇOK SAYIDA HÜCRE Uzun boylu olmak ve kanser arasındaki ilişkinin nedeni kesin olarak bilinmese de, uzmanlar bazı muhtemel açıklamalardan bahsediyor. Bilim insanları uzun boyluların kanserin ortaya çıkmasını teşvik edebilecek daha çok büyüme faktörüne sahip olduklarına dikkat çekiyor. Boyutları nedeniyle uzun boylu insanların daha çok hücresi bulunuyor ve dolayısıyla hücrelerin kanser olma ihtimali büyüyor. Ayrıca uzun boyluların çok gıda tüketmeleri de kanser riskini yükseltiyor.
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Londra'daki St.George Üniversitesi'nin Moleküler Hücre Bilimleri Araştırma Merkezi'nden Prof.Dorothy Bennet da hücre teorisini destekliyor. Bennet "Kanser tek bir normal hücrenin mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkıyor. Daha uzun ve iri insanların daha büyük hücreleri yok, daha çok sayıda hücreleri var. Örneğin deri kanseri riskinin artması beklenir bir durum çünkü deri büyüklüğü ve kanser riski doğru orantılı" dedi.