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Bu Otomobili Alan Pişman Olmuyor! En Hızlı Satılan Araçlar...

En hızlı satılan araçlar...

  1. İkinci el otomobil piyasasında büyük hareketlilik devam ediyor. Bazı araçlar için durgun devam piyasada ise bazı araçlar adeta yok satıyor.

    İkinci el otomobil piyasasında büyük hareketlilik devam ediyor. Bazı araçlar için durgun devam piyasada ise bazı araçlar adeta yok satıyor.

  2. HİBRİT ARAÇLAR 45 GÜNDE SATILIYOR <p> Çevre bilinci ve ekonomik yakıt tüketimi arayışı, hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Bu durum, ikinci el piyasasında da kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, hibrit araçların ortalama 45 günde, benzinli araçların 49 günde, dizel araçların ise 52 günde satıldığını ortaya koyuyor

    HİBRİT ARAÇLAR 45 GÜNDE SATILIYOR

    Çevre bilinci ve ekonomik yakıt tüketimi arayışı, hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Bu durum, ikinci el piyasasında da kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, hibrit araçların ortalama 45 günde, benzinli araçların 49 günde, dizel araçların ise 52 günde satıldığını ortaya koyuyor

  3. Araç segmentleri de satış hızını etkiliyor. C ve B segmentindeki küçük ve orta boy araçlar, günlük kullanım için ideal olmaları ve daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle daha hızlı satılıyor. Bu segmentteki araçlar ortalama 47 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.<p> D ve E segmentindeki daha büyük ve lüks araçlar ise sırasıyla 61 ve 74 günde satılıyor.

    Araç segmentleri de satış hızını etkiliyor. C ve B segmentindeki küçük ve orta boy araçlar, günlük kullanım için ideal olmaları ve daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle daha hızlı satılıyor. Bu segmentteki araçlar ortalama 47 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.

    D ve E segmentindeki daha büyük ve lüks araçlar ise sırasıyla 61 ve 74 günde satılıyor.

  4. EN HIZLI SATILAN ARABA MODELLERİ <p> Model bazında bakıldığında ise Fiat Egea, 39 günle en hızlı satılan araç olarak öne çıkıyor. Bunu sırasıyla Toyota Corolla (41 gün), Renault Megane (43 gün), Honda Civic ve Ford Focus (45 gün) takip ediyor. <p> Skoda Octavia ve Opel Astra ise 52 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.

    EN HIZLI SATILAN ARABA MODELLERİ

    Model bazında bakıldığında ise Fiat Egea, 39 günle en hızlı satılan araç olarak öne çıkıyor. Bunu sırasıyla Toyota Corolla (41 gün), Renault Megane (43 gün), Honda Civic ve Ford Focus (45 gün) takip ediyor.

    Skoda Octavia ve Opel Astra ise 52 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.

  5. İkinci el araç satışları bölgeler arasında da farklılık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ortalama 45 günle en hızlı satış yapılan bölge olurken, bunu sırasıyla Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz-Marmara bölgeleri takip ediyor.

    İkinci el araç satışları bölgeler arasında da farklılık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ortalama 45 günle en hızlı satış yapılan bölge olurken, bunu sırasıyla Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz-Marmara bölgeleri takip ediyor.

  6. İşte 600.000 TL bütçeyle 5 yaşından genç ve yeni teknoloji alınabilecek otomobiller:

    İşte 600.000 TL bütçeyle 5 yaşından genç ve yeni teknoloji alınabilecek otomobiller:

  7. <p><span style="color:#B22222"><strong>RENAULT CLİO 2019</strong></span></p> <p>0.9 Benzin</p> <p>1.0 Tce benzin</p> <p>1.0 Sce benzin</p>

    RENAULT CLİO 2019

    0.9 Benzin

    1.0 Tce benzin

    1.0 Sce benzin

  8. PEUGEOT 301 2018 VE ÜSTÜ <p> 1.5 dizel<BR> 1.2 benzin

    PEUGEOT 301 2018 VE ÜSTÜ

    1.5 dizel
    1.2 benzin

  9. <p><span style="color:#B22222"><strong>CITROEN C ELYSEE 2018 VE ÜSTÜ</strong></span></p> <p>1.5 dizel</p> <p>1.2 benzin</p>

    CITROEN C ELYSEE 2018 VE ÜSTÜ

    1.5 dizel

    1.2 benzin

  10. FIAT EGEA 2019 VE ÜSTÜ<p> 1.4 benzin <p> Derleme: ekonomim.com

    FIAT EGEA 2019 VE ÜSTÜ

    1.4 benzin

    Derleme: ekonomim.com