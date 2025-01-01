Bu Otomobili Alan Pişman Olmuyor! En Hızlı Satılan Araçlar...

Araç segmentleri de satış hızını etkiliyor. C ve B segmentindeki küçük ve orta boy araçlar, günlük kullanım için ideal olmaları ve daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle daha hızlı satılıyor. Bu segmentteki araçlar ortalama 47 günde yeni sahiplerine kavuşuyor.

D ve E segmentindeki daha büyük ve lüks araçlar ise sırasıyla 61 ve 74 günde satılıyor.