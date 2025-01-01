Sezonun Bitmesine 2 Ay Kala Bolluk Yaşanıyor

2 ay var daha sezonun bitmesine biz balıkçılar olarak bir bolluk daha bekliyoruz. Hafta içi Karadeniz ve Bolu'ya çok sert bir hava geliyor, bu süreçte deniz biraz karışır. Bu havanın arkasından bir bolluk daha olur. Hem vatandaş balık yemiş olur hem de biz satarız" ifadelerini kullandı.