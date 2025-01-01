Bacaklarda Kan Pıhtısına 5 Belirti

UZUN BOYLULARDA RİSK DAHA MI YÜKSEK? 2018'de yapılan bir çalışma, uzun boy ile kan pıhtısı arasındaki bağlantıyı vurguladı. "Uzun boylu kişilerin daha büyük bir venöz yüzey alanı ve muhtemelen daha fazla venöz kapakçığı vardır, bu da trombüsün oluşabileceği daha büyük bir alan sağlar. Gerçekten de, trombüsün çoğunluğu kan akışının durgun olduğu alt ekstremitelerdeki derin venlerin kapakçık ceplerinde oluşur," dedi araştırmacılar. Bu belirtileri gördüğünüzde tıbbi yardım alın Bacakta ani şişlik, ağrı veya kızarıklık Nefes darlığı Göğüs ağrısı, özellikle derin nefes alırken Hızlı kalp atışı Bacaklarda kan pıhtısı nasıl önlenir