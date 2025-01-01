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Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

  1. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin dizisi "Gassal" hakkındaki yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

    TRT'nin dijital platformu Tabii'nin dizisi "Gassal" hakkındaki yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

  2. GASSAL'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN? Çekimleri sona eren dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor. Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon tarihinin ilan edilmesi bekleniyor.

    GASSAL'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN? Çekimleri sona eren dizinin yeni sezonunda Hande Soral, Bayhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi oyuncular da kadroya dahil olan isimler arasında bulunuyor. Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon tarihinin ilan edilmesi bekleniyor.

  3. GASSAL'IN KONUSU "Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."

    GASSAL'IN KONUSU "Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."