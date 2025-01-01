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E-Devlet 2025 TOKİ Konut Başvurusu Ne Zaman?

TOKİ başvuruları bekleniyor

  1. TOKİ 250 bin sosyal konut e-Devlet başvuruları için beklentiler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı?nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konut ihaleleri başlamıştı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projesi başvuruları için henüz resmi bir duyuru gelmedi. Tüm gözler resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalarda.

    TOKİ 250 bin sosyal konut e-Devlet başvuruları için beklentiler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı?nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konut ihaleleri başlamıştı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projesi başvuruları için henüz resmi bir duyuru gelmedi. Tüm gözler resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalarda.

  2. 2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? <p> Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.<p> TOKİ'nin konuya dair yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

    2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.

    TOKİ'nin konuya dair yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

  3. CUMHURBAŞKANI'NDAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI <p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut yapımına değindi. <br> Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi. <br> Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    CUMHURBAŞKANI'NDAN SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut yapımına değindi.
    Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi.
    Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.