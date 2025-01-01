Magnezyum Eksikliğinin 4 Belirtisi

Magnezyum, çok sayıda vücut işlevinde önemli bir rol oynayan hayati bir mineraldir. 300'den fazla enzimatik reaksiyonda yer alır ve bu da onu genel sağlığı korumak için olmazsa olmaz kılar. Önemine rağmen, birçok insan diyetlerinde yeterli magnezyum almaz ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.