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Bugün Hava Nasıl Olacak, Kar Yağacak Mı?

5 Şubat kar tahminleri

  1. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

    İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

  2. ERZURUM VE ÇEVRE İLLERE KAR UYARISI Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) bekleniyor. Kar yağışının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin edilen bölgede, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayının yanı sıra kar örtüsü bulunan dağlık bölgeler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

    ERZURUM VE ÇEVRE İLLERE KAR UYARISI Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) bekleniyor. Kar yağışının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin edilen bölgede, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayının yanı sıra kar örtüsü bulunan dağlık bölgeler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

  3. AKOM'DAN İSTANBULLULARA BİLGİLENDİRME İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini bildirdi. <br> Bugün öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.

    AKOM'DAN İSTANBULLULARA BİLGİLENDİRME İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini bildirdi.
    Bugün öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.

  4. Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı uyarı da yapıldı.

    Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı uyarı da yapıldı.