Bugün Hava Nasıl Olacak, Kar Yağacak Mı?

ERZURUM VE ÇEVRE İLLERE KAR UYARISI Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santimetre) bekleniyor. Kar yağışının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin edilen bölgede, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayının yanı sıra kar örtüsü bulunan dağlık bölgeler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.